La sélection allemande s'apprête à entamer une nouvelle ère sous la houlette du chevronné Jürgen Klopp, qui disputera son premier match face aux Pays-Bas en Ligue des nations européenne, demain jeudi, 87 jours après son élimination de la Coupe du monde.

Klopp a affiché un grand enthousiasme au cours de ses premiers jours avec la sélection, déclarant dansdes propos à la presse avant de s'envoler pour Amsterdam : « Tous les joueurs ont de l'envie, et nous ressentons donc un nouvel élan. »

À propos de la confrontation face aux Pays-Bas, l'ancien entraîneur de Liverpool a déclaré : « À Amsterdam, je n'ai pas entendu parler de beaucoup de matches amicaux (entre les Pays-Bas et l'Allemagne). Cela commence donc directement. »

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Klopp a refusé de considérer la difficulté de ce test d'ouverture comme un problème, affirmant : « Je ne sais pas contre qui j'aurais préféré jouer. (Les Pays-Bas) sont un adversaire très solide, avec un nouvel entraîneur (Xavi Hernández). »

Il a ajouté en riant : « Je connais des joueurs des Pays-Bas personnellement mieux que Xavi ne les connaît. Est-ce un avantage ? Je ne sais pas. Mais c'est un fait de toute façon. »

Klopp axe ses débuts avec l'Allemagne sur la construction d'une nouvelle personnalité pour la sélection, tout en insistant sur le fait de prendre plaisir sous la pression. Il a déclaré à ce sujet : « La première leçon de notre avenir commun : nous apprenons à prendre plaisir sous la pression. Lorsqu'il y a de la pression, tu sais que le moment est vraiment important. La concentration totale devient alors plus facile. »

Au cours de deux seules séances d'entraînement avant le match, Klopp a commencé à poser les contours de sa méthode, tandis que le capitaine Joshua Kimmich a déclaré : « Nous savons que nous venons d'une situation qui n'est pas facile. Avec un nouvel entraîneur, il y a toujours une part d'enthousiasme des débuts. L'important pour nous est de retrouver notre ADN et notre identité. »

« Un rôle central »

Klopp compte confier à Kimmich un rôle central au milieu de terrain, expliquant : « L'équipe a besoin de stabilité, elle a besoin d'un point d'ancrage. Si le point d'ancrage est stable, nous pouvons être un peu fous sur les côtés et mélanger beaucoup de jeunes. C'est alors que ça marche. »

Il a également assuré que la sélection conserverait au départ une certaine stabilité, déclarant : « Nous restons relativement fortement fidèles à ce qui existait lors de la Coupe du monde, une équipe qui se comprend, dont les joueurs se connaissent entre eux. »

L'entraîneur allemand accorde une importance particulière à la stabilité défensive, affirmant : « Je maintiens mon opinion : la qualité footballistique apparaît lorsque l'équipe possède une stabilité dans le comportement défensif. C'est le trampoline, c'est le filet de sécurité dont on a besoin. Si tu ne penses qu'à l'attaque, la défense te tuera toujours. »

Klopp s'est engagé à assumer la responsabilité, affirmant : « Je traverse le feu pour les joueurs. Si les joueurs donnent tout, alors je suis responsable des défaites… sans si ni mais. »

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