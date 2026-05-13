Kingsley Ehizibue pourrait quitter la Serie A pour revenir en Eredivisie

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin, Kingsley Ehizibue suscite l’intérêt de deux clubs néerlandais. L’Udinese espère conserver le latéral droit de 30 ans, mais la Liga court également après ses services.

Son contrat avec l’Udinese expire en fin de saison, et le latéral droit, connu pour sa vitesse fulgurante, a déjà reçu une nouvelle offre de son club.

Récemment, des émissaires de Serie A, de Liga et d’Eredivisie ont observé le latéral.

Si l’on ignore encore l’identité de ces clubs néerlandais, leurs moyens financiers limités laissent supposer qu’ils occupent actuellement la seconde partie du classement de l’Eredivisie.

Après 76 matchs sous les couleurs du 1. FC Cologne, il a disputé 118 rencontres avec l’Udinese ces dernières années. Aux Pays-Bas, il a auparavant évolué au PEC Zwolle.

L’été dernier, le joueur, connu pour son franc-parler, confirmait à ESPN que l’AZ et le PSV avaient déjà approché son agent.

À l’époque, il avait toutefois affirmé se concentrer sur son aventure italienne. Le PSV, qui cherche cet été un successeur à Sergiño Dest, pourrait donc revenir à la charge.