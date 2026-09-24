Kimmich dépasse Kroos dans l'histoire de l'Allemagne

Joshua Kimmich dispute ce jeudi soir sa 115e sélection avec l'équipe d'Allemagne, face aux Pays-Bas pour l'ouverture du parcours de ces deux géants en Ligue des nations de l'UEFA, permettant à la star du Bayern Munich de réaliser un nouvel exploit historique.

Avec cette apparition, Kimmich dépasse son compatriote Toni Kroos, auteur de 114 sélections, et prend seul la septième place au classement des joueurs les plus capés de la sélection allemande.

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Kimmich, âgé de 31 ans, continue de renforcer sa position parmi les joueurs allemands les plus capés sur la scène internationale, lui qui a disputé sa première rencontre avec la sélection en mai 2016.

Depuis lors, il est devenu l'un des éléments majeurs de l'équipe et porte le brassard de capitaine depuis septembre 2024.

Cette 115e sélection de Kimmich intervient au début de l'ère Jürgen Klopp avec la sélection allemande, le nouveau sélectionneur s'appuyant sur lui au milieu de terrain lors de la confrontation face aux Pays-Bas, dans le cadre de son plan de renouvellement de l'équipe après la Coupe du monde 2026.

En atteignant les 115 sélections, Kimmich se place derrière Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Thomas Müller, Lukas Podolski, Manuel Neuer et Bastian Schweinsteiger au classement des joueurs comptant le plus grand nombre de matches avec l'Allemagne.











