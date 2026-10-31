Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a dévoilé ses meilleurs moments de la saison dernière et a évoqué l'impact de son Ballon d'Or sur le regard que porte le public sur sa carrière.

Kane a déclaré, dans des propos accordés au magazine français « France Football », qui décerne le trophée : « Mon meilleur moment a été d'inscrire un triplé en finale de la Coupe d'Allemagne (contre Stuttgart 3-0). Le club n'avait plus remporté cette compétition depuis six ans, et en début de saison nous avions évoqué cet objectif en tant qu'équipe. Cette finale a sans doute été l'une de mes meilleures prestations en carrière, et j'ai pris mes responsabilités en marquant un triplé. »

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Et d'ajouter : « Ce souvenir reste particulièrement spécial pour moi, car je mesure ce que signifie cette victoire, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont ici, à Munich. »

L'impact du trophée

Au sujet de l'impact du Ballon d'Or sur le regard que les autres portent sur lui, il a déclaré : « Probablement oui, surtout en ce qui concerne la façon dont le monde me perçoit et évalue ma carrière. Nous vivons à une époque où ces récompenses revêtent une grande importance aux yeux des gens, et influencent la manière dont ils jugent le niveau d'un joueur. »

Il a poursuivi : « Personne ne pourra jamais m'enlever ce moment ni cette saison. Je pense que remporter des trophées de ce genre te vaut le respect des autres et du public, cela ne fait aucun doute. »

Il a nuancé : « Mais je ne crois pas que cela changera mon état d'esprit. Quelles que soient mes réalisations, je vise toujours à accomplir davantage. Que puis-je faire d'autre ? Puis-je gagner le Ballon d'Or deux fois de suite ? C'est ainsi que j'ai toujours abordé les choses. »

Quant au moment où il aimerait accorder un nouvel entretien à « France Football », Kane a répondu : « J'espère que ce sera après avoir remporté la Ligue des champions à Madrid cette saison. »

La finale de l'édition actuelle de la Ligue des champions se tiendra le 5 juin 2027, au stade Metropolitano (connu commercialement sous le nom de Riyadh Air Metropolitano), l'antre officiel de l'Atlético Madrid.