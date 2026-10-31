Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Kane : le Ballon d'Or changera le regard du monde sur moi, et j'espère disputer un match à Madrid

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Ligue des Champions
H. Kane
Allemagne
Espagne
Angleterre

La star anglaise aspire à rééditer son exploit

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a dévoilé ses meilleurs moments de la saison dernière et a évoqué l'impact de son Ballon d'Or sur le regard que porte le public sur sa carrière.

Kane a déclaré, dans des propos accordés au magazine français « France Football », qui décerne le trophée : « Mon meilleur moment a été d'inscrire un triplé en finale de la Coupe d'Allemagne (contre Stuttgart 3-0). Le club n'avait plus remporté cette compétition depuis six ans, et en début de saison nous avions évoqué cet objectif en tant qu'équipe. Cette finale a sans doute été l'une de mes meilleures prestations en carrière, et j'ai pris mes responsabilités en marquant un triplé. »

À lire aussi

France Football dévoile les chiffres : 28 points ont privé Mbappé du Ballon d'Or !

Dont 3 voix arabes : 13 pays ont offert le Ballon d'Or à Yamal

Prochains matchs
ATM

ATM

Ligue des Champions

03 nov. 2026

FCB

FCB

Et d'ajouter : « Ce souvenir reste particulièrement spécial pour moi, car je mesure ce que signifie cette victoire, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont ici, à Munich. »

L'impact du trophée

Au sujet de l'impact du Ballon d'Or sur le regard que les autres portent sur lui, il a déclaré : « Probablement oui, surtout en ce qui concerne la façon dont le monde me perçoit et évalue ma carrière. Nous vivons à une époque où ces récompenses revêtent une grande importance aux yeux des gens, et influencent la manière dont ils jugent le niveau d'un joueur. »

Il a poursuivi : « Personne ne pourra jamais m'enlever ce moment ni cette saison. Je pense que remporter des trophées de ce genre te vaut le respect des autres et du public, cela ne fait aucun doute. »

Il a nuancé : « Mais je ne crois pas que cela changera mon état d'esprit. Quelles que soient mes réalisations, je vise toujours à accomplir davantage. Que puis-je faire d'autre ? Puis-je gagner le Ballon d'Or deux fois de suite ? C'est ainsi que j'ai toujours abordé les choses. »

Quant au moment où il aimerait accorder un nouvel entretien à « France Football », Kane a répondu : « J'espère que ce sera après avoir remporté la Ligue des champions à Madrid cette saison. »

La finale de l'édition actuelle de la Ligue des champions se tiendra le 5 juin 2027, au stade Metropolitano (connu commercialement sous le nom de Riyadh Air Metropolitano), l'antre officiel de l'Atlético Madrid.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google