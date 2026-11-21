Juventus face à Venezia : les détails du match

Serie A - Journée 12 22 nov. 2026 - 06:30 Allianz Stadium

L'élan européen face au sursaut dans la lutte pour le maintien : la Juventus, septième, accueille Venezia, revigoré

La Juventus reçoit Venezia à l'Allianz Stadium de Turin en Serie A. L'équipe de Luciano Spalletti entend prolonger une bonne série qui lui a permis de remporter trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

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La Juventus aborde cette rencontre avec un réel élan après deux victoires consécutives contre l'AZ Alkmaar en Europe et Naples en championnat. Le nul 2-2 obtenu sur le terrain de la Fiorentina lors de son dernier match lui a toutefois rappelé qu'elle devait encore gagner en régularité.

Spalletti doit résoudre un sérieux casse-tête sur le côté droit. Pierre Kalulu est indisponible en raison d'une blessure aux ischio-jambiers contractée après le match contre la Fiorentina, tandis que Zeki Celik a été touché au biceps fémoral en sélection avec la Turquie et reste très incertain. Privé de ses deux options naturelles, Spalletti pourrait être contraint de placer Weston McKennie au poste de piston ou de revenir à une défense à trois.

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Venezia arrive à l'Allianz Stadium dans une situation très difficile. L'équipe de Davide Nicola occupe la 19e place du classement et a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Serie A, encaissant six buts au cours de cette période. Sa seule éclaircie récente a été une victoire 1-0 contre Naples en octobre.

Les visiteurs doivent également composer avec plusieurs absences : Bartol Franjic, Marin Sverko, Andrea Adorante et Pasquale Mazzocchi sont tous indisponibles, ce qui complique encore la tâche de Nicola pour enrayer cette série inquiétante.

Septième au classement et à la poursuite d'une place en Ligue des champions, la Juventus a quasiment besoin des trois points à domicile face à une équipe en difficulté.

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