Juventus : Del Piero évoque la crise et une "situation inquiétante"

Le départ de CR7 pèse sur les pensées de l'ancien capitaine : "Quand tu es habitué à un joueur qui résout tes matchs, l'environnement s'adapte".

La défaite à l'Hellas Vérone, la deuxième d'affilée après celle à domicile contre Sassuolo, a fait chuter la Juventus à la neuvième place du classement, bras dessus bras dessous avec l'Hellas Vérone et Empoli, une autre équipe capable de forcer la défaite des Bianconeri. Pour l'équipe entraînée par Massimiliano Allegri, les chiffres sont impitoyables : 15 points en 11 matchs - égalant le lent démarrage de la saison 2015-2016 - et surtout un désolant 16 points de retard sur la première place du championnat occupée par le tandem Naples-Milan qui, de fait, exclut déjà l'équipe de la course au titre italien.

L'ancien capitaine et porte-drapeau de la Juventus, Alessandro Del Piero, s'est entretenu avec "Sky Calcio Club" pour analyser le moment difficile que traverse le club : "La Juve manque de plusieurs choses en ce moment. Cette année, il y a eu un autre changement, le troisième en trois ans. Il y a eu des situations non seulement de l'équipe et ces changements pèsent un peu sur l'environnement de la Juventus. L'environnement de la Juve est un environnement qui vous amène à ne pas être satisfait, vous devez toujours gagner et tout est exagéré pour le meilleur et pour le pire. Par conséquent, lorsque vous traversez un moment comme celui-là, c'est difficile."

"Quand Allegri a été écarté, il a déclaré que l'équipe devait être reconstruite. Il serait curieux de comprendre pourquoi nous avons d'abord emprunté la voie de Sarri, puis celle de Pirlo et que les deux ont été remplacés. Ensuite, il y a eu le choix fort d'Agnelli qui a mis son visage sur Allegri. Nous devons comprendre si cette équipe a été reconstruite ou si elle a besoin de temps. En Ligue des champions, la Juventus a eu un très bon passage, il a montré une grande personnalité, il était concentré, puis à nouveau un trou noir. C'est une situation inquiétante. Nous devons au moins nous qualifier pour l'Europe cette année. Ils nous ont surpris avec des retours incroyables, mais aujourd'hui, j'ai du mal à y croire", a ajouté l'Italien.

"Quand il y a des moments de crise, il faut rester uni"

Alessandro Del Piero appelle à l'unité à la Juventus : "Ils savent probablement en interne quelles parties méritent plus d'attention. Aujourd'hui, la pire chose qui puisse arriver à la Juve est qu'il y ait une attaque contre les joueurs, le club et l'entraîneur. Quand il y a des moments de crise, il faut rester uni. Penser que l'entraîneur ne comprend rien, que le joueur ne court pas, que le club n'est jamais là, sont des injections de poison qui font mal à tout le monde".

L'Italien est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus en toute fin de mercato : "Je ne laisserais pas trop Cristiano Ronaldo de côté. Il a quitté la Juve dans les derniers jours du marché, mais il était un joueur de 30-35 buts. Il conditionne l'équipe, nous le savons tous, même les joueurs. Soudain, vous vous retrouvez dans une réalité différente. Ce n'est pas une excuse, mais c'est aussi la façon dont on gère les choses".

"Lorsque vous êtes habitué à avoir des joueurs qui résolvent vos matchs dans les rencontres les plus importantes et que vous devez gagner, l'environnement s'adapte à cela. Ce sont des dynamiques au sein de l'équipe qui ont un certain poids. Même Allegri lui-même a dit au début qu'il devait reconstruire plus qu'il ne le pensait. La Juve a souffert au début, puis elle s'est un peu arrangée, maintenant elle trouve des problèmes et des failles plus profondes que ce que nous pensions", a conclu Del Piero.