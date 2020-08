Juve-OL, Garcia : "Être à Lisbonne, c'est une obsession"

L'entraîneur de Lyon croit aux chances de son équipe de se qualifier pour le Final 8 à Lisbonne mais sait que ce sera compliqué.

Vainqueur de la (1-0) à domicile à l'aller, aborde le match retour de dans la peau de l'outsider mais a toutes ses chances pour se qualifier au prochain tour de la compétition. Toutefois, même si la Juventus a affiché des limites lors des dernières semaines, ce ne sera pas simple pour Lyon face à une équipe bâtie pour remporter la C1. Dans une interview accordée à RMC Sport, Rudi Garcia a fait part de son enthousiasme avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus et n'a qu'une seule obsession : aller au Final 8 à Lisbonne.

"Rendez-vous à Lisbonne ? Franchement oui ! C'est une obsession, on veut être à Lisbonne ! Vu l’adversaire qui nous est proposé, on va dire que c’est du 50-50 mais effectivement il faut aussi qu’on se rappelle qu’on les a battus, c’était un match magnifique chez nous au Groupama stadium devant les supporters. Mais on a fait l’exploit de battre la Juve, on n’a pas pris de but et on a marqué par Lucas Tousart un but qui, je l’espère, pèsera dans la balance à l’heure des comptes à la fin du match retour. Ce qui est certain, c’est que on ne va pas se contenter de défendre ce but d’avance. Il faut absolument tout faire pour marquer au Juventus stadium", a expliqué Rudi Garcia.

"Ne pas paniquer"

"Les joueurs sont des compétiteurs, ils ont très envie d’éliminer cette déception par une vraie satisfaction et la satisfaction, il y en aura qu’une: c’est de se qualifier. On va prendre les choses les unes après les autres. Pour l’instant il faut déjà sortir la Juve et se qualifier pour ce Final 8 et aller à Lisbonne. Notre objectif c’est ça, il faut concentrer nos forces et notre énergie sur ce match retour et encore une fois on sait que si on marque, il faudra qu’ils marquent trois fois. Si on prend un but, ne pas paniquer, si on marque, ne pas penser que c’est fait aussi. Il faudra être présent de toute façon tout au long du match en espérant qu'on ait pas besoin d'aller en prolongation. Mais si jamais on y allait, on a fait une bonne préparation en finale de la ", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

Rudi Garcia est conscient qu'éliminer la Juventus serait un exploit : "Ce que m'inspire la Juve ? Du respect ! J’entends beaucoup de débats sur la qualité du jeu de la Juve. Mais quand on n’a pas besoin de 38 journées pour être sacrée championne d’ pour la neuvième fois... Je crois que tout est dit. La Juve ne perd pas. Voilà, ils finissent comme d’habitude devant tout le monde car ils n’ont pas de concurrents en Italie. On sait qui on joue. On joue une équipe qui, depuis qu’elle a pris Cristiano Ronaldo, est bâtie pour gagner la Ligue des champions tout comme le . C’est pour ça que Cristiano Ronaldo est arrivé. De toute façon, il gagne le championnat chaque année donc ils ont un objectif majeur, c’est de gagner la Ligue des champions donc ça rehaussera notre qualification si on est capable de l’obtenir".

L'entraîneur de l'OL refuse toutefois d'être pessimiste et d'évoquer une saison sans Coupe d'Europe, pour le moment : "Ça sert surtout à rien d’en parler. Si on veut aborder le match dans les meilleures conditions, ce n’est pas le moment de parler de coupe d’Europe ou pas la saison prochaine. On a un match à jouer, une qualification. Pour l’instant, ça suffit bien à notre concentration. Il faut se concentrer là-dessus. Comme je vous le disais, si on joue que pour ne pas prendre de but, et que pour subir, on perdra et on se fera éliminer donc il faut aussi jouer notre jeu, attaquer et marquer. Parce que c’est ce qu’on n’a pas su faire contre le PSG en finale et c’est ce qu’il faudra faire à Turin".