Julian Nagelsmann ne serait pas opposé à un retour spectaculaire

Comme le rapporte Sky , le technicien de 39 ans n’exclut pas au moins un nouveau retour au poste d’entraîneur du RB Leipzig. Nagelsmann est évoqué depuis un certain temps comme possible successeur de Martin Demichelis, qui a connu avec le club saxon un début de saison en deçà des attentes et n’occupe actuellement que la neuvième place du classement de Bundesliga.

Après la Coupe du monde décevante en Amérique du Nord, la DFB s’est séparée de Nagelsmann, sélectionneur national.

Quand Julian Nagelsmann a-t-il déjà entraîné le RB Leipzig ?

Un retour à Leipzig signifierait donc aussi pour lui un retour dans un environnement qu’il connaît parfaitement. Entre 2019 et 2021, Nagelsmann a dirigé le club saxon lors de 95 matches officiels, menant le club jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions et à la place de vice-champion.

Le directeur de la DFB, Rudi Völler, s’est lui aussi récemment dit convaincu dans les colonnes de Bild que Nagelsmann reprendrait très bientôt une équipe de tout premier plan : « Julian va un peu souffler, retrouver son calme. Et ensuite, il reprendra vite une équipe absolument de tout premier plan, je n’ai aucun doute là-dessus. »

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Encore mercredi, Sport Bild avait qualifié de sans fondement les rumeurs autour d’un possible retour de Nagelsmann à Leipzig. Un jour plus tard, Sky a toutefois adopté un tout autre ton. Selon le média, Nagelsmann joue bel et bien un rôle dans les réflexions des dirigeants de Leipzig, en cas de séparation effective avec Demichelis. Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RB Leipzig et CEO de Red Bull, serait notamment considéré comme un partisan de Nagelsmann, qui continue de jouir d’une bonne réputation dans l’univers RB. Leipzig ne serait toutefois pas le seul club à avoir Nagelsmann sur ses tablettes. Il y aurait aussi de l’intérêt en provenance de la Premier League.

Malgré les spéculations, les dirigeants de Leipzig veulent dans un premier temps, selon le rapport, continuer avec Demichelis. Le Head of Soccer Roger Schmidt, successeur de Jürgen Klopp, qui a pris la suite de Nagelsmann au poste de sélectionneur, continuerait en interne à plaider pour le calme dans l’immédiat.

Le directeur sportif Marcel Schäfer a lui aussi publiquement soutenu l’Argentin pendant la trêve internationale : « Une équipe nouvellement constituée a besoin de temps pour se trouver et développer des automatismes. C’est la réalité. »

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Demichelis n’a toutefois sans doute plus beaucoup de temps pour convaincre les dirigeants du bien-fondé de sa méthode. Le mois d’octobre devrait livrer des enseignements importants sur son avenir. L’Argentin tente certes de faire pratiquer un football plus attractif, ce qui était justement l’un des reproches adressés récemment à son prédécesseur Ole Werner. En même temps, la communication lui complique la tâche : dans un effectif extrêmement international, Demichelis parle surtout allemand et espagnol, et seulement un peu anglais.

Demichelis n’avait pris les rênes de Leipzig qu’à l’été, après la séparation surprise du club avec Werner. Ce dernier avait auparavant ramené le RB en Ligue des champions.

Désormais, après la longue trêve internationale, un programme colossal attend Demichelis et Leipzig : d’abord, deux victoires à domicile contre l’Eintracht Francfort et le PSV Eindhoven sont impératives, avant deux déplacements de tout premier plan contre le Bayern Munich et le Real Madrid.