Le Brésilien Gabriel Jesus, attaquant du Barça, a fait l'éloge de son coéquipier et compatriote Raphinha, tout en dévoilant son amour pour le Barça depuis son enfance.

Les déclarations de Jesus, qui a rejoint le Barça au début de la saison en cours, sont intervenues lors d'une séance de questions-réponses avec les supporters du Barça sur les canaux officiels du club, au cours de laquelle il est revenu sur son expérience durant ses premières semaines avec l'équipe, et a évoqué les joueurs qui l'ont impressionné, ainsi que ses souvenirs avec le club et l'influence de la légende du Barça Ronaldinho.

Interrogé sur le joueur en qui il aurait confiance pour marquer le but décisif en finale de la Ligue des champions, l'attaquant brésilien n'a pas hésité à choisir Raphinha.

Jesus a déclaré, selon des propos rapportés par le journal catalan « Sport » : « Raphinha est en feu, et sa manière de conclure les attaques est folle. Je le connaissais déjà de la sélection brésilienne, et je savais déjà qu'il était très bon pour conclure les attaques, et je pense qu'il a encore progressé jusqu'à présent. »

Un bon début avec le Barça

Gabriel Jesus a parlé de ses premières semaines sous le maillot du Barça, précisant que la dernière trêve internationale n'a pas été de véritables vacances pour lui, malgré l'absence de l'équipe de la compétition pendant 3 semaines.

Il a déclaré : « Je me suis senti en très bonne forme. C'était un mois d'adaptation. Je connaissais certains joueurs avec qui j'avais déjà joué, c'était donc bien de faire la connaissance de tous les joueurs. »

Il a ajouté : « Nous avons de très bons joueurs et un grand entraîneur, et nous sommes sur la bonne voie. »

L'attaquant brésilien a révélé à quel point il est lié au Barça depuis son enfance, déclarant : « Je suis très heureux de me trouver dans un club comme celui-ci. Je séchais certains cours pour regarder le Barça en Ligue des champions. »

Il a poursuivi : « Je finis par porter le maillot du Barça, et c'est une chose dont je remercie Dieu. C'est sa volonté, et me voilà ici. »

La surprise de Jesus : un jeune joueur qui devance Yamal et Hamza

Interrogé sur le jeune joueur qui l'a le plus surpris dans le vestiaire du Barça, Gabriel Jesus a choisi le nom de Brian Fariñas, devançant des noms comme Lamine Yamal et Hamza Abdelkarim.

Il a déclaré : « J'ai déjà dit que Fariñas est le jeune joueur qui m'a le plus surpris, parce que tout le monde parle de Lamine, de Gavi et de Pedri, et tout le monde les connaît, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent Fariñas. »

Il a ajouté : « Quand je m'entraîne avec lui chaque jour, je vois un grand potentiel et un bel avenir pour lui. »

Cancelo, le plus proche et le plus drôle

À propos du joueur le plus drôle du vestiaire, ainsi que de son coéquipier le plus proche, Jesus a choisi son compatriote João Cancelo dans les deux cas.

Il a déclaré : « Le joueur le plus drôle de l'équipe est Cancelo, en raison de sa façon de parler et de sa personnalité, c'est quelqu'un de bien, et j'ai une très bonne relation avec lui. »

Il a ajouté : « J'ai une bonne relation avec tous mes coéquipiers, mais j'ai une longue histoire avec Cancelo. Nous parlons beaucoup, donc je le choisis. »

Jesus a expliqué que l'ambiance du vestiaire ne l'a pas surpris, déclarant : « C'est difficile de choisir une seule personne en dehors des joueurs que je connaissais déjà. Je pense que tout le monde est quelqu'un de bien, et ça n'a pas été une surprise pour moi, parce qu'on m'avait prévenu que le vestiaire était l'un des points forts de cette équipe. »

Ronaldinho, son modèle au Barça

Jesus a parlé de l'influence de son compatriote Ronaldinho dans sa relation avec le Barça, affirmant que la légende du club était l'une des figures les plus marquantes qui l'ont inspiré.

Il a déclaré : « Je savais que Ronaldinho était une grande légende, mais quand je suis arrivé ici, j'ai pris conscience de l'ampleur de l'aide qu'il a apportée. Beaucoup le choisissent comme le meilleur Brésilien de l'histoire du Barça, et il était aussi mon idole au Barça. »

Son poste préféré et une qualité qu'il juge essentielle

À propos de son poste préféré, Gabriel Jesus a affirmé que sa priorité est de jouer, soulignant sa capacité à évoluer à plus d'un poste.

Il a déclaré : « Mon poste préféré, c'est d'être sur le terrain. J'ai la capacité de jouer à de nombreux postes, et je peux jouer dans l'axe comme sur les ailes, mais je me sens pour l'instant à l'aise au poste d'attaquant numéro 9. »

À propos de ses principales qualités, il a déclaré : « Mes meilleures qualités sont la polyvalence et la mentalité de gagnant. »

Le Clasico, le plus grand défi

Jesus a révélé le match qu'il a le plus hâte de disputer sous le maillot du Barça, affirmant que la confrontation face au Real Madrid représente un défi particulier pour lui.

Il a déclaré : « Le grand défi ici, ce sont tous les matchs, mais nous voulons toujours disputer les grands matchs. Il y a des matchs en Ligue des champions, et le Clasico aussi, et je veux jouer le Clasico un jour. Je choisis ce match comme le plus grand défi. »

À propos du meilleur conseil qu'il ait reçu durant sa carrière, Jesus a résumé sa réponse en déclarant : « Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est de rester soi-même. »

Il a également révélé ce qui l'a le plus surpris depuis son arrivée au Barça, déclarant : « Au début, les supporters m'ont surpris. On peut trouver des centaines de supporters qui vous attendent devant les hôtels. »