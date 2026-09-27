Une grande surprise est survenue avant le match entre la Norvège et le Portugal, ce soir, au stade Ullevaal à Oslo, après que Jorge Jesus a décidé de placer Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de la rencontre.

Ainsi, le début de cette rencontre tant attendue ne verra pas le duel espéré entre Cristiano Ronaldo et Erling Haaland.

Jesus a déclaré avant le coup d'envoi, selon le journal « Mundo Deportivo » : « Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Ronaldo a joué près de 70 minutes lors du match contre le pays de Galles, et j'ai senti qu'il ne pouvait pas être titulaire dans deux matchs consécutifs aujourd'hui. »

Il a poursuivi : « Nous voulons Ronaldo dans ces quatre matchs, même si ce n'est que pour quelques minutes, mais nous le voulons sur le terrain. »

Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, a été titulaire lors du match de jeudi où le Portugal s'est imposé face au pays de Galles sur le score de 1-0. La sélection portugaise, tenante du titre, se rendra au Danemark jeudi prochain et recevra la Norvège le 4 octobre.

Cristiano Ronaldo n'était plus entré en jeu comme remplaçant avec la sélection portugaise depuis deux ans, précisément depuis le 8 septembre 2024, lors d'un match de la Ligue des nations de l'UEFA contre l'Écosse (2-1), où Roberto Martinez l'avait fait entrer en seconde période, et où il avait scellé le sort de la rencontre grâce à son but à la 88e minute.

À la place de Cristiano Ronaldo, Jesus a débuté aujourd'hui à Oslo avec Gonçalo Ramos en pointe, dans une attaque qui comptait également João Félix, buteur contre le pays de Galles, et João Neves.

De l'autre côté, le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken a intégré Haaland dans son onze de départ, lui qui a inscrit deux buts lors de la victoire de son équipe 3-2 face au Danemark jeudi.