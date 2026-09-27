Jesus : Bruno Fernandes joue blessé avec Manchester United

Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, a écarté le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, du match de son pays contre la Norvège en Ligue des nations, ce dimanche.

Le joueur âgé de 32 ans avait été remplacé en fin de match lors de la victoire 1-0 face au pays de Galles jeudi dernier à Lisbonne, et le sélectionneur Jesus a confirmé qu'il ne prendrait pas part à la rencontre d'Oslo.

Le sélectionneur du Portugal a affirmé que Bruno Fernandes avait joué en souffrant lors des derniers matches avec United, selon le journal « Daily Mail ».

Jesus a déclaré : « Lors du match contre le pays de Galles, nous avons abordé la rencontre avec tous les joueurs disponibles, mais Bruno Fernandes est sorti blessé, avec un problème compliqué. »

Il a ajouté : « Bruno a dit qu'il souffrait de cette douleur depuis près de trois matches, et cela a été l'un des facteurs qui l'ont empêché d'être à son niveau habituel face au pays de Galles. »

Il a poursuivi : « C'était mon joueur, et je le connais bien. Je lui ai déjà parlé. Je préfère ne pas prendre de risque avec lui lors de ce match, et qu'il soit prêt et en bonne condition physique pour le match contre le Danemark (à Copenhague jeudi). »

Fernandes a disputé les 90 minutes de l'ensemble des cinq matches de Premier League joués par United jusqu'à présent cette saison, en plus de la victoire 4-0 face à Grimsby en Ligue des champions.

Il a également été lancé en cours de jeu pour tenter de sauver son équipe après que celle-ci eut gaspillé une avance de deux buts à domicile face à Brighton en Carabao Cup.

Manchester United retrouvera la compétition le samedi 10 octobre, à domicile face à Tottenham. L'équipe a connu un début de saison décevant sous la direction de Michael Carrick, sa seule victoire en Premier League ayant été acquise aux dépens d'Ipswich, un match où il lui a fallu un triplé de Fernandes pour s'imposer sur le score de 5-2.







