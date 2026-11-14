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Le sélectionneur de la Grèce, Ivan Jovanovic, a fait part de sa profonde déception après la lourde défaite de son équipe face aux Pays-Bas à Amsterdam (7-0). Il a reconnu que l’ampleur du score avait créé une atmosphère négative au sein du groupe, qui peine à encaisser cette défaite.

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Un coup dur à Amsterdam

Jovanovic n’a pas caché sa frustration lors de l’interview d’après-match puis de la conférence de presse, visiblement ébranlé par la prestation de ses joueurs. Le sélectionneur a souligné que l’impact psychologique de la défaite serait le plus grand obstacle à surmonter. Jovanovic a reconnu que les supporters, aussi bien ceux présents à Amsterdam que ceux qui regardaient le match de chez eux, avaient été profondément déçus par cette prestation.

« Il est encore tôt, mais la déception est immense. Nous avons déçu beaucoup de monde, ceux qui étaient ici comme ceux qui nous regardaient. Il sera très important de parvenir, au cours de ces trois jours, à retrouver un état d’esprit satisfaisant avant le prochain match. Ce match contre les Pays-Bas nous a montré que nous avons encore beaucoup d’efforts à fournir. Cette rencontre nous a fait mal et nous fera mal encore longtemps… », a déclaré Jovanovic à Alpha TV, cité par Kathimerini.

Les leçons de la démonstration néerlandaise

Revenant sur le déroulement du match, Jovanovic a relevé que son équipe n’avait jamais semblé à l’aise après avoir été menée rapidement. Il a jugé cette prestation bien moins convaincante que les récentes sorties au cours desquelles la Grèce avait montré davantage de combativité. Le sélectionneur a admis qu’une fois les Pays-Bas lancés, son équipe était devenue une cible facile, sans opposer la résistance nécessaire pour enrayer la succession des buts.

« Nous sortons tout juste d’un match qui s’est très mal déroulé pour nous. De telles défaites ont un effet très négatif sur toute l’équipe. Nous devrons faire des efforts dans les prochains jours pour préparer le match contre la Serbie. Ce résultat crée un climat dont nous ne voulons pas. Nous savions que notre adversaire était une bonne équipe, mais nous n’étions pas bien préparés. Le 3-0 dans les 20 premières minutes a été un petit “choc” dont nous n’avons pas pu nous remettre pendant le match », a expliqué Jovanovic.

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« Si l’on considère que ce match s’inscrit dans la continuité de la seconde période à domicile, nous n’étions pas préparés pour cette rencontre. Au bout d’un moment, nous sommes devenus une cible facile pour les Pays-Bas. C’est un moment difficile pour nous tous. Nous avons été très faibles dans ce match. Nous n’étions pas préparés à ce qui nous attendait. Le déroulement du match le confirme. Nous essayons de nous hisser au niveau de toutes ces équipes. Lors des autres matches, nous avons prouvé que nous pouvions rivaliser. »

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Les conséquences de l’ampleur du score

Le sélectionneur sait parfaitement qu’un résultat d’une telle ampleur aura des conséquences durables sur la réputation et le statut de l’équipe nationale. Au-delà des points perdus, la manière dont la défaite s’est dessinée a brisé la dynamique que l’équipe avait construite jusque-là. Jovanovic n’a pas mâché ses mots sur la situation, reconnaissant qu’il est difficile de se projeter tant la douleur de ce résultat est encore vive.

« Ce scénario n’est pas des plus agréables. Nous avons subi une très lourde défaite à tous les égards, tant sur le plan des points que de la prestation. Dans ces conditions, il n’est certainement pas facile de penser immédiatement au lendemain. Nous subirons assurément les conséquences de cette défaite, tant en raison de l’ampleur du score que de l’image que nous avons donnée sur le terrain », a fait remarquer le sélectionneur.

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Cap sur le défi serbe

Malgré la morosité qui pèse sur l’équipe, le calendrier international ne lui laisse aucun répit. La Grèce doit désormais se déplacer pour affronter la Serbie, dans un match que Jovanovic juge crucial pour redorer l’image de son équipe. Il garde l’espoir que ses joueurs trouveront le moyen de mieux rivaliser et de sauver un peu d’honneur après le désastre d’Amsterdam.

« Dans trois jours, nous avons un match important. Ces deux ou trois jours ne seront certainement pas les plus faciles, compte tenu de notre prestation d’aujourd’hui et du résultat. Mais nous essaierons de redorer notre image pour pouvoir espérer un meilleur résultat contre la Serbie… », a-t-il conclu.