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Actualités des équipes
Inter vs VfB Stuttgart Équipes probables
Onze de départ
Entraineur
- C. Chivu
- S. Hoeness
État de forme
Confrontations précédentes
Classement
|#
|P
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|1
|5
|5
|0
|0
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|+8
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|2
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
V
V
V
|3
|5
|4
|0
|1
|20
|6
|+14
|12
V
V
V
D
V
|4
|5
|4
|0
|1
|10
|6
|+4
|12
V
D
V
V
V
|5
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|+5
|11
N
V
N
V
V
|6
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
N
V
V
D
V
|7
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
V
D
V
V
|8
|5
|3
|0
|2
|12
|7
|+5
|9
D
D
V
V
V
|9
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
D
V
V
V
|10
|5
|3
|0
|2
|13
|9
|+4
|9
D
V
V
D
V
|11
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
V
V
V
D
|12
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
V
D
V
V
|13
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
V
V
V
D
D
|14
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
V
N
N
V
|15
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
D
N
V
V
|16
|5
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|7
V
N
D
V
D
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
V
V
D
D
|18
|5
|2
|0
|3
|10
|10
|0
|6
D
V
V
D
D
|19
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
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D
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V
|20
|5
|2
|0
|3
|7
|7
|0
|6
V
V
D
D
D
|21
|5
|2
|0
|3
|8
|12
|-4
|6
V
D
V
D
D
|22
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
D
D
V
D
|23
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
V
N
D
N
|24
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
D
V
D
N
|25
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
D
D
V
N
|26
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
V
D
N
D
|27
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
D
N
V
D
|28
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
D
D
V
D
N
|29
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
D
D
V
D
|30
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
D
D
V
D
|31
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
D
D
D
D
V
|32
|5
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|3
D
D
D
V
D
|33
|5
|1
|0
|4
|5
|18
|-13
|3
D
D
D
D
V
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
D
N
D
D
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
N
D
D
D
|36
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|-18
|0
D
D
D
D
D