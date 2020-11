Inter, Marotta, appelle au boycott des matches internationaux au milieu de la crise de Covid-19

Le PDG de l'Inter est mécontent du manque de protection pour les joueurs au cours d'une saison qui a été restructurée en raison du coronavirus.

Le PDG de l'Inter, Giuseppe Marotta, a appelé au boycott du football international au milieu de la crise du Covid-19, convaincu que "la situation crée des inégalités". Un certain nombre d'équipes de auraient vu des joueurs interdits de voyager pour retourner dans leur pays lors de la pause internationale par les autorités sanitaires locales. Des tests de coronavirus positifs ont été enregistrés à l'Inter, à la , à , à Gênes, à la Roma et à la après la dernière série de tests, la réglementation actuelle exigeant que tous les joueurs des équipes en question doivent s'auto-isoler pendant les 10 prochains jours pour contenir toute propagation potentielle.

Les joueurs qui ont été appelés pour la trêve internationale ne seront pas autorisés à rejoindre leurs équipes nationales avant la fin de leur période de quarantaine, ce qui a porté un autre coup dur aux préparatifs de l' pour les matches contre l'Estonie, la et la . Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, a lui-même reçu un diagnostic de Covid-19 vendredi, ce qui signifie qu'il est incapable de prendre sa place sur le banc de touche pour les deux premiers matchs, mais il pourrait revenir pour le choc de la Ligue des Nations contre la Bosnie en cas de test négatif en début de semaine prochaine.

Marotta appelle le gouvernement italien à plus de clarté

Roberto Mancini a initialement appelé 41 joueurs pour le rassemblement de novembre, mais ce nombre a été réduit à 25 avec le virus circulant fortement actuellement en , et Marotta pense que davantage devrait être fait pour protéger les joueurs au niveau du club alors que la pandémie se poursuit. "Cette situation est injuste. Il y a une zone grise dans le manque de centralité de ce mode de gestion. De cette manière, chaque autorité sanitaire locale devient centrale dans la gestion des clubs", a déclaré le dirigeant de l'Inter à la Gazzetta dello Sport.

"Je vais plus loin, si face à un cas qui est positif et c’est la gestion globale de la situation, alors je dis boycottons les équipes nationales. Oui, je le pense. C'est là que la crédibilité du système est concernée. Le football doit continuer, il convient à tout le monde et ensuite le gouvernement devrait nous donner un coup de main et fixer certaines règles. Si nous avons besoin d'un moment pour nous arrêter, je propose que nous nous arrêtions tous pendant 15 jours, que nous établissions des règles claires et égales pour tout le monde, puis nous recommençons. C'est mauvais pour tout le football italien", a ajouté Marotta.

Marotta a également exhorté le ministre italien des Sports à clarifier un ensemble spécifique de protocoles pour tous les clubs du pays, ajoutant: "Cette situation crée des inégalités, alors j'exige que le ministre des Sports Spadafora intervienne. Cela altère la régularité des différents tournois. Je trouve absurde que l'ASL (unité de santé locale) dans différentes régions agisse différemment, de Rome à Milan en passant par Florence. Il y a des protocoles, mais il y a aussi cette zone grise créée par l'absence d'organisation centrale. Chaque ASL devient alors cruciale pour la fortune du club. Cela rend mon alarme encore plus importante, comme je l'ai dit il y a quelques jours, nous devions protéger les joueurs contre les blessures en service international", a conclu le dirigeant de l' . Le message est passé.