« Inspiré de peintures décoratives »… Le FC Barcelone élabore une opération inédite pour présenter son nouveau maillot

Le FC Barcelone a officialisé la date de présentation du futur maillot domicile pour la saison 2026/2027.

Selon le journal Mundo Deportivo, le club catalan prépare déjà plusieurs événements prévus dans les prochaines semaines, dont la présentation officielle du maillot principal de l’équipe première pour la saison 2026-2027.

Ce maillot se distingue par plusieurs nuances de bleu et de rouge foncé, s’inspirant des fresques actuellement exposées sur la façade du Camp Nou.

Le club catalan prévoit de le dévoiler officiellement mardi 30 juin.

Le club prévoit également de mettre en valeur la nouvelle tunique lors d’un événement organisé au MACBA, le musée d’Art contemporain de Barcelone.

Ce choix de lieu, à forte valeur culturelle et symbolique, souligne l’importance que le club accorde à cette nouvelle tenue. La mise en vente interviendra dès le lendemain de la présentation, le mercredi 1^(er) juillet, pour l’ensemble des membres du FC Barcelone et des supporters souhaitant se procurer le maillot.