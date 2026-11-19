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Selon un article de presse paru ce jeudi, Bruno Fernandes, joueur de la sélection portugaise, est accusé d’avoir manqué de respect à la légende Cristiano Ronaldo à l’issue du dernier match face au pays de Galles en Ligue des nations.

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Le journal « The Sun » explique que les accusations de manque de respect envers Cristiano Ronaldo ont éclipsé la victoire spectaculaire du Portugal face au pays de Galles (3-2).

Le Portugal occupe la tête du groupe avec 15 points, devant la Norvège, qui compte neuf points et devance à la faveur des confrontations directes le Danemark, à égalité de points. Le pays de Galles ferme la marche avec 3 points.

Bruno Fernandes a inscrit le premier but en portant le brassard de capitaine, avant de le transmettre à João Cancelo au moment de sa sortie.

Alors qu’il quittait la pelouse, le capitaine de Manchester United a désigné Cancelo et lancé au caméraman de la télévision : « Filme le capitaine ».

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Son coéquipier est entré dans le jeu et a montré, avec un large sourire, le brassard à son bras, celui que portait Ronaldo.

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L’échange s’est rapidement répandu, et beaucoup ont eu le sentiment que Fernandes se moquait de la légende portugaise, qui a pris sa retraite après son différend avec le sélectionneur Jorge Jesus et a quitté le rassemblement lors de la dernière trêve internationale.

« Ils se moquent du plus grand joueur de tous les temps », a commenté un téléspectateur, tandis qu’un autre a écrit : « Ces joueurs sont des ingrats ».

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Mais tout le monde n’a pas été agacé, un téléspectateur s’amusant même : « Hahahahaha, personne ne respecte Cristiano ».

D’autres ont souligné que les joueurs célébraient peut-être simplement le fait que Cancelo porte le brassard de capitaine pour la première fois.

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« Les coéquipiers célèbrent la première fois que Cancelo porte le brassard, au passage », a insisté l’un d’eux.

Quelles qu’aient été les intentions de Fernandes, il est évident que Ronaldo, âgé de 41 ans, plane encore largement sur la sélection portugaise lors de cette première trêve internationale depuis sa retraite.

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Le niveau du Portugal critiqué

Grâce à sa victoire au pays de Galles, le Portugal a conservé ses six points d’avance sur le Danemark et la Norvège, deuxièmes ex æquo du groupe D.

Mais la prestation a soulevé de nouvelles interrogations, l’équipe de Craig Bellamy ayant exploité les failles défensives et menacé de créer la surprise.

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Bruno salue Cristiano

Il convient de rappeler qu’il y a quelques semaines, Bruno Fernandes avait rendu hommage à Cristiano Ronaldo en ces termes : « Concernant Cristiano, je lui ai parlé, et ce que je lui ai dit, je le répète ici : le plus important, c’est que, quoi qu’il arrive, Cristiano Ronaldo ne cessera jamais d’être le plus grand symbole de notre sélection, du football de notre pays et du Portugal, pour tout ce qu’il a apporté, non seulement au Portugal, mais dans le monde entier ».

Et d’ajouter : « Il a une place réservée, non seulement parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, mais aussi dans le cœur de tous les Portugais. Le plus important, c’est d’arrêter d’alimenter la division. Il n’y a pas de divisions au sein de la sélection, elle est unie et le restera, malgré le bruit qui peut venir de l’extérieur. Chaque maison doit régler ses problèmes à huis clos, et je pense que la sélection doit fonctionner de cette manière ».