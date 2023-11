Incidents OM – OL : L'intrigante réaction de Geoffrey Kondogbia

Geoffrey Kondogbia est revenu sur les incidents survenus avant la réception de l’OL, dimanche dernier.

Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit le LOSC dans son fief du Stade Orange Vélodrome, samedi prochain. Mais avant cela, le milieu centrafricain de l’OM revient sur les incidents du dimanche dernier.

Kondogbia en regret après les incidents

Avant ce nouveau choc en Ligue 1 contre le LOSC à l’Orange Vélodrome ce samedi, Geoffrey Kondogbia s’est présenté en conférence de presse avec son coach italien, Gennaro Gattuso. Occasion pour l’ancien joueur de l’Atlético Madrid de déplorer les incidents survenus dimanche dans le Sud de la France où le bus transportant la délégation lyonnaise a été caillassé par des supporters phocéens.

« On l’a vécu un peu comme tout le monde. Une soirée assez cauchemardesque, qui n’a pas du tout sa place dans le football. Quelque chose d’inadmissible. On a essayé d’aller de l’avant, même si ce n’est pas quelque chose de simple. On a dû préparer notre semaine pour ce match très important pour nous », a d’abord lancé le Centrafricain.

« Beaucoup de frustration, de déception, de dégoût. C’était une soirée de spectacle, c’était quelque chose qu’on attendait. Sur le plan sportif, on voulait enchaîner. Sur le plan humain, ça nous a frappés. C’est inacceptable. Après, on a plus l’habitude de voir d’autres images. On avait vu une super belle image jeudi (contre l’AEK Athènes, ndlr). Dans le stade, c’est toujours guichets fermés, on a du monde à chaque fois, des supporters magnifiques. C’était à l’extérieur du stade, mais c’est quand même inadmissible pour nous », ajoute Kondogbia face aux hommes des médias.

Annulé et reporté après les incidents, le match entre les deux clubs olympiens sera désormais rejoué. Le 6 décembre est la nouvelle date retenue pour cet Olympico.

Kondogbia évoque son état de santé

Freiné par des pépins physiques depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia revient sur ses moments non souhaités, mais qui sont inévitables quand on est devant le fait accompli.

« Je me sens mieux, c'est vrai que j'ai eu pas mal de pépins physiques en début de saison. Je suis content d'être ici et j'espère maintenant aider l'équipe du maximum que je peux », a déclaré, l’international centrafricain (11 capes, 02 buts) tout confiant.