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Avant son transfert record au Real Madrid, Yan Diomande aurait pu rejoindre un autre club que le RB Leipzig. Le club de Bundesliga avait soufflé cet attaquant d’exception à un grand club.

Diomande avait rejoint le RB Leipzig en provenance du CD Leganes un an seulement avant son départ pour le Real Madrid. Le club allemand avait déboursé 20 millions d’euros grâce à une clause libératoire. Selon Eduardo Cosin, président du club espagnol de deuxième division, un départ de l’Ivoirien n’était pourtant pas prévu.

« Monaco, par exemple, était très intéressé et a vraiment tout fait pour le recruter », a déclaré Cosin à RMC Sport, avant d’ajouter : « Comme aux autres clubs, nous leur avons fait savoir que nous ne voulions pas négocier. Ils ont probablement été frustrés d’apprendre qu’il avait finalement signé à Leipzig. Mais le fait est que nous n’avons pas davantage négocié avec Leipzig. »

Leipzig avait alors emprunté une autre voie pour conclure le transfert. « Ils ont simplement été les premiers à contacter la fédération espagnole de football pour demander nos coordonnées bancaires », a révélé Cosin.

Getty Images

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Lot de consolation : Leganes a réalisé une belle plus-value sur Diomande

Un joli lot de consolation : Leganes avait recruté Diomande gratuitement six mois plus tôt auprès de la DME Academy, une académie sportive privée située à Daytona Beach, dans l’État américain de Floride . Après 542 minutes de jeu réparties sur dix matches, deux buts et une passe décisive, Leipzig a déboursé 20 millions d’euros pour le recruter. Les Espagnols ont en outre obtenu 5 % de la plus-value réalisée lors de sa revente.

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Diomande étant devenu, un an plus tard, le transfert record du Real Madrid pour une indemnité de base de 125 millions d’euros, cette plus-value s’élève à 105 millions d’euros. Leganes a donc encaissé environ cinq millions d’euros supplémentaires.

À Leipzig, Diomande s’était fait remarquer par ses performances impressionnantes. En 36 apparitions, il avait inscrit 13 buts et délivré dix passes décisives. Le joueur de 20 ans convainc également au Real Madrid jusqu’ici.

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D’abord non titulaire, Diomande est désormais un titulaire régulier sous les ordres de Jose Mourinho. En 17 matches, il compte quatre buts et autant de passes décisives.