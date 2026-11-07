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Tim Ursinus
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« Ils m’ont contacté » : le Bayern Munich a interdit à Xherdan Shaqiri de rejoindre Liverpool

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Xherdan Shaqiri a révélé que le Bayern Munich l’avait autrefois empêché de rejoindre Liverpool et raconté comment il avait finalement intégré l’équipe alors dirigée par Jürgen Klopp.

Dans le podcast « Potters’ Pod » de son ancien club, Stoke City, le Suisse a confié qu’il ne voulait pas vraiment quitter les Potters et que son départ, après la douloureuse relégation de Premier League en Championship, avait été extrêmement difficile à vivre.

« Si nous nous étions maintenus, je serais volontiers resté, car après trois ans, je me sentais chez moi », a déclaré le joueur aujourd’hui âgé de 35 ans. La relégation l’avait « beaucoup déçu ». Shaqiri a souligné qu’il était « effondré » : « J’ai fait de mon mieux, j’ai tout donné, mais au bout du compte, quelque chose ne fonctionnait pas et nous avons été relégués. »

Avec huit buts et sept passes décisives, Shaqiri avait été l’une des rares satisfactions d’une saison difficile pour Stoke, avant que Liverpool n’active une clause libératoire liée à la relégation, d’environ 15 millions d’euros. « Jürgen Klopp m’a appelé et, au bout du compte, je pense que c’était la bonne décision, car j’ai ensuite tout gagné avec Liverpool et nous avons connu une période couronnée de succès », a-t-il déclaré.

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Avec les Reds, Shaqiri a notamment remporté la Premier League, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe de l’UEFA. Une histoire qui aurait pu commencer plus tôt. Liverpool avait en effet déjà approché l’attaquant en 2014 pour l’arracher au Bayern Munich. Mais sa demande était restée sans réponse auprès du club le plus titré d’Allemagne.

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Le Bayern Munich a opposé son veto avant de vendre Shaqiri six mois plus tard

« Ils m’ont contacté et, bien sûr, je voulais partir, mais le Bayern Munich a dit non », a expliqué Shaqiri. Six mois plus tard seulement, faute de temps de jeu, il signait à l’Inter Milan contre une indemnité de transfert de 15 millions d’euros, avant de rejoindre Stoke City l’été suivant pour 17 millions d’euros. Malgré son âge avancé, Shaqiri n’a pas encore mis un terme à sa carrière. À l’été 2024, il est revenu dans son club formateur, le FC Bâle, avec lequel il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison.

Sous le maillot de Liverpool, Shaqiri a disputé 63 matches, inscrit huit buts et délivré neuf passes décisives. Le sommet de sa carrière a été la victoire 4-0 en demi-finale contre le FC Barcelone lors de la saison 2018-2019, après le succès 3-0 des Catalans au match aller. Shaqiri avait délivré une passe décisive. « Je pense que c’était aussi l’un des plus beaux jours de ma vie », a-t-il déclaré.

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Après trois ans à Anfield, Shaqiri a poursuivi sa carrière en France, à l’Olympique lyonnais. Il est ensuite revenu à Bâle après un peu plus de deux ans en MLS au Chicago Fire, le club actuel de Robert Lewandowski.

Écrit parTim Ursinus

Correspondant du football allemand et européen

Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.

🎯 Mes domaines de compétence :

Délégation d’articles SEO et gestion des freelances dans ce domaine

Reportage sur site auprès des clubs de Bundesliga (notamment le FC Bayern, le VfB Stuttgart, le BVB et l’Eintracht Francfort)

Histoires et récits autour du football

Recherche et rédaction d’actualités dans le monde du sport

Comment je suis devenu passionné de football :

Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.

🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :

Ils sont nombreux. En premier lieu, je pense aux missions effectuées comme reporter — à Paris, Madrid ou Milan, par exemple. S’ajoutent à cela des voyages personnels de groundhopping, qui resteront à jamais inoubliables.

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