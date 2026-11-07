Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Xherdan Shaqiri a révélé que le Bayern Munich l’avait autrefois empêché de rejoindre Liverpool et raconté comment il avait finalement intégré l’équipe alors dirigée par Jürgen Klopp.

Dans le podcast « Potters’ Pod » de son ancien club, Stoke City, le Suisse a confié qu’il ne voulait pas vraiment quitter les Potters et que son départ, après la douloureuse relégation de Premier League en Championship, avait été extrêmement difficile à vivre.

« Si nous nous étions maintenus, je serais volontiers resté, car après trois ans, je me sentais chez moi », a déclaré le joueur aujourd’hui âgé de 35 ans. La relégation l’avait « beaucoup déçu ». Shaqiri a souligné qu’il était « effondré » : « J’ai fait de mon mieux, j’ai tout donné, mais au bout du compte, quelque chose ne fonctionnait pas et nous avons été relégués. »

Avec huit buts et sept passes décisives, Shaqiri avait été l’une des rares satisfactions d’une saison difficile pour Stoke, avant que Liverpool n’active une clause libératoire liée à la relégation, d’environ 15 millions d’euros. « Jürgen Klopp m’a appelé et, au bout du compte, je pense que c’était la bonne décision, car j’ai ensuite tout gagné avec Liverpool et nous avons connu une période couronnée de succès », a-t-il déclaré.

Publicité Publicité

Avec les Reds, Shaqiri a notamment remporté la Premier League, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe de l’UEFA. Une histoire qui aurait pu commencer plus tôt. Liverpool avait en effet déjà approché l’attaquant en 2014 pour l’arracher au Bayern Munich. Mais sa demande était restée sans réponse auprès du club le plus titré d’Allemagne.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Le Bayern Munich a opposé son veto avant de vendre Shaqiri six mois plus tard

« Ils m’ont contacté et, bien sûr, je voulais partir, mais le Bayern Munich a dit non », a expliqué Shaqiri. Six mois plus tard seulement, faute de temps de jeu, il signait à l’Inter Milan contre une indemnité de transfert de 15 millions d’euros, avant de rejoindre Stoke City l’été suivant pour 17 millions d’euros. Malgré son âge avancé, Shaqiri n’a pas encore mis un terme à sa carrière. À l’été 2024, il est revenu dans son club formateur, le FC Bâle, avec lequel il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison.

Sous le maillot de Liverpool, Shaqiri a disputé 63 matches, inscrit huit buts et délivré neuf passes décisives. Le sommet de sa carrière a été la victoire 4-0 en demi-finale contre le FC Barcelone lors de la saison 2018-2019, après le succès 3-0 des Catalans au match aller. Shaqiri avait délivré une passe décisive. « Je pense que c’était aussi l’un des plus beaux jours de ma vie », a-t-il déclaré.

Publicité

Après trois ans à Anfield, Shaqiri a poursuivi sa carrière en France, à l’Olympique lyonnais. Il est ensuite revenu à Bâle après un peu plus de deux ans en MLS au Chicago Fire, le club actuel de Robert Lewandowski.