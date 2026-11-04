Une idée de jeu à boire ? Le principe est simple : chaque fois que Fabio Silva dit « the most important » dans une interview, on boit un shot. Mais attention, mieux vaut bien tenir l’alcool !

Cette expression, « le plus important » en français, est revenue à elle seule quatre fois dans ses propos samedi soir, lorsqu’il s’est présenté devant la presse après son but inscrit en sortie de banc lors du match nul 2-2 entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Mais les quelques minutes passées par l’attaquant en zone mixte ont aussi révélé qu’il avait adopté une deuxième expression favorite : « Everyone can see. »

Un exemple : « Le plus important, c’était la mentalité. Nous sommes venus ici pour montrer que nous voulons nous battre pour des titres et que nous n’avons peur d’aucune équipe. Je pense que tout le monde peut voir que nous avons cette saison un effectif de haut niveau pour viser de grands objectifs », a déclaré Silva, qui à l’image de son coéquipier Nico Schlotterbeck, présent peu avant lui, dégageait l’assurance que traduisaient ses paroles.

À Munich, le Portugais a une nouvelle fois livré une excellente prestation après son entrée en jeu. Son but était un régal technique : l’instinct pour deviner où le ballon allait arriver, le contrôle délibérément orienté pour se mettre aussitôt en position de tir, le pivot dans un espace réduit, puis la frappe précise.

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Paco Alcacer ? Fabio Silva est le meilleur joker de l’histoire du BVB !

« Mon père m’a toujours dit que je devais « sentir » le ballon dans la surface de réparation. Et j’étais là pour reprendre le ballon repoussé. Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe », a-t-il déclaré. C’était déjà le cinquième but de Silva en compétition officielle cette saison, alors qu’il en avait inscrit trois sur l’ensemble de la saison précédente. Sept contributions décisives en 13 matches représentent un excellent bilan pour un joueur qui n’a débuté que cinq fois.

On pourrait même aller jusqu’à dire que Silva est le meilleur joker de l’histoire du club de Dortmund. Dans cette catégorie, on pense évidemment avant tout à l’ancien attaquant du BVB Paco Alcacer, qui détient également le record de Bundesliga. Entre 2018 et 2020, l’Espagnol a marqué douze buts après son entrée en jeu pour le club de Westphalie : aucun joueur n’a fait mieux dans l’histoire du championnat.

Silva compte actuellement six buts inscrits en sortie de banc depuis son arrivée au Borussia. Mais si l’on met de côté le critère, évidemment loin d’être négligeable, du but, le joueur de 24 ans prend l’avantage sur Alcacer. Dès qu’il entre sur le terrain, Silva apporte une énergie communicative, pèse immédiatement sur le jeu, se rend souvent disponible et se montre dangereux, que ce soit pour marquer ou délivrer une passe décisive. Son investissement en tant que remplaçant est tout simplement remarquable.

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Fabio Silva a permis sept fois au BVB d’obtenir un meilleur résultat

Les chiffres témoignent eux aussi de son influence. Parmi les 17 contributions décisives signées par Silva en 52 matches officiels avec Dortmund (huit buts et neuf passes décisives), sept ont permis au BVB d’obtenir, au bout du compte, un meilleur résultat que celui qui se dessinait avant son entrée en jeu.

Pourtant, il n’était pas du tout certain que l’international à une reprise disputerait encore cette saison dans la Ruhr. Cet été, un an seulement après le versement de 22,5 millions d’euros à Wolverhampton Wanderers pour le recruter, Silva et son entourage étaient très intéressés par un transfert.

La saison précédente, passée dans l’ombre de l’indiscutable Serhou Guirassy, à qui l’entraîneur Niko Kovac a toujours maintenu sa confiance même pendant ses périodes de disette flagrante, avait manifestement pesé sur Silva. Il avait certes accumulé dix contributions décisives, un bilan plus qu’honorable (trois buts et sept passes décisives), mais n’avait été titulaire que dix fois en 39 matches officiels.

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Rumeurs de transfert cet été : ce qu’en dit Fabio Silva aujourd’hui

« Pendant la période des transferts, il y a eu trop d’agitation autour de moi, mais c’est normal et cela fait partie du football », a rappelé Silva à Munich en revenant sur cette période remontant à environ trois mois. Un échange avec Kovac et le directeur sportif Ole Book l’a fait changer d’avis. « Nous avons eu une excellente discussion avant la fermeture du mercato. J’ai le sentiment, et je le savais aussi, que j’ai encore beaucoup à apporter à ce club. J’ai encore davantage à lui apporter. J’adore jouer pour ce club et ses supporters. Je suis heureux ici », a-t-il déclaré.

Le paradoxe de Silva, c’est qu’à Dortmund, il a jusqu’à présent nettement mieux réussi en entrant en jeu qu’en débutant les matches. Lorsqu’il est titulaire, il veut parfois trop en faire, réfléchit trop, joue par moments de façon trop individuelle et cherche trop à forcer les choses. La saison dernière, le BVB n’a remporté que trois des dix rencontres que Silva a commencées. À quatre reprises, il a joué aux côtés de Guirassy.

Cette association s’est justement nettement améliorée cette saison. Les deux attaquants affichent leur plaisir de jouer lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain et leur entente a très bien fonctionné à plusieurs reprises. « Il n’y a pas que les buts. En tant que joueur, je suis plus qu’un simple buteur », a déclaré Silva. « D’autant plus quand je suis sur le terrain avec Serhou. Nous nous entendons très bien. Il est l’un des meilleurs joueurs à son poste. J’apprends de lui tous les jours. »

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Entre le banc et une place de titulaire : Fabio Silva semble avoir accepté son rôle au BVB

Et sa nouvelle expression favorite a refait surface lorsqu’il a ajouté : « Tout le monde peut voir que nous pouvons parfois jouer ensemble et que nous y prenons du plaisir. » Silva a ainsi parfaitement résumé sa situation : parfois, ils jouent ensemble ; parfois, il est sur le terrain au coup d’envoi. Mais dans un club comme le BVB, avec un concurrent comme le Guinéen, ce ne sera tout simplement pas toujours le cas.

Silva semble s’être fait à cette perspective. L’air renfrogné, légèrement boudeur, que l’on pouvait encore observer de temps à autre lors de sa première année et aussi pendant la Supercoupe en début de saison a disparu. Et voilà qu’il s’est aussitôt amélioré.

« Bien sûr, je préfère débuter plutôt que m’asseoir sur le banc. Si je disais le contraire, je ne serais pas honnête à 100 % », a déclaré Silva. « J’essaie toujours de rester positif pendant la semaine. Quand je vois que je ne joue pas, je suis évidemment contrarié dans un premier temps, mais je sais que je peux être important pour l’équipe. Cette saison, je le suis aussi bien comme titulaire qu’en entrant en jeu. »

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Le BVB est-il prêt à remporter un titre ? « C’est notre arme cette saison »

D’autant que les « finisseurs », pour reprendre un terme que Kovac aime employer à propos de ses remplaçants, ont jusqu’à présent une influence considérable. Avec douze contributions décisives de leurs jokers, le BVB et le RB Leipzig sont en tête du championnat. Si l’on ne retient que les passes décisives délivrées par les remplaçants de Dortmund après leur entrée en jeu, leur total de huit après huit journées constitue un nouveau record de Bundesliga.

Il est évidemment impossible de savoir où cela mènera, à ce stade encore relativement précoce de la saison. Mais samedi, dans les entrailles de l’Allianz Arena, on sentait chez les acteurs concernés que le BVB nourrissait de réels espoirs de remporter des trophées cette année.

« Nous sommes venus ici pour gagner. Cela doit être notre état d’esprit cette saison », a déclaré Silva, qui a remporté un titre pour la dernière fois il y a plus de trois ans avec le PSV Eindhoven. « Nous avons beaucoup de qualité dans notre équipe. Et nous savons que nous avons une équipe fantastique cette année. Ceux qui débutent, ceux qui entrent en jeu : ils laissent toujours leur empreinte. C’est notre arme cette saison : tout le monde reste uni, tout le monde est dans le même bateau et donne tout, car les supporters et toutes les personnes du club méritent de gagner des titres. »

Fabio Silva : ses statistiques au BVB