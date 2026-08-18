Comme le rapporte Bild en s’appuyant sur la chaîne de télévision espagnole 101TV de Séville, une délégation du Real Betis se serait rendue à Dortmund au début de la semaine afin de pousser pour un transfert de l’attaquant portugais vers l’Espagne.

Selon ces informations, les dirigeants du club, emmenés par Ramon Alarcon Rubiales et Alvaro Ladron, auraient fait du joueur de 24 ans leur « priorité numéro un » sur le marché des transferts. Ils privilégieraient toutefois un prêt assorti d’une option d’achat qui se transformerait en obligation d’achat en cas d’atteinte de certains objectifs sportifs.

Cela ne correspondrait toutefois absolument pas aux intentions des décideurs du BVB, autour du directeur sportif Ole Book et du directeur général chargé du sport Lars Ricken. Si Fabio Silva part, ce serait visiblement uniquement à partir d’une offre de 22,5 millions d’euros. Cela correspondrait à la somme que le BVB avait justement versée pour Silva aux Wolverhampton Wanderers l’été dernier.

Fabio Silva n’a convaincu au BVB qu’en joker et a flirté avec un départ

Cette dépense importante n’a pas encore été rentabilisée jusqu’ici. Silva est arrivé à Dortmund dans des circonstances douteuses et a d’abord été absent pendant plusieurs semaines après une opération des adducteurs apparemment constatée seulement dans le cadre de la visite médicale.

Ce n’est qu’à la fin du mois de septembre et au début du mois d’octobre qu’il a connu ses premières courtes apparitions sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac et il aurait déjà, dès l’hiver, après une seule titularisation et en raison de son rôle de joker derrière Serhou Guirassy, flirté avec un départ prématuré de Dortmund.

Les dirigeants de Dortmund y ont toutefois mis un frein avec la plus grande fermeté. Début décembre, Sport Bild rapportait même qu’un message très clair avait été adressé aux conseillers du Portugais, selon lequel un départ à court terme était « totalement exclu ».

Après la trêve hivernale, les choses se sont alors améliorées pour Silva, parce que Kovac lui a aussi donné davantage d’occasions à mesure que sa condition physique progressait. Toutefois, Silva n’a convaincu que dans le rôle de joker et comme passeur, et non comme titulaire et buteur capable de faire une forte concurrence à Guirassy dans l’axe de l’attaque.

Au terme de sa saison de débuts, Silva a totalisé dix contributions sur des buts (trois buts, sept passes décisives), dont huit en tant que remplaçant. Son engagement, en particulier, y compris dans le travail défensif si important pour Kovac, n’a cependant jamais pu lui être reproché.

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En cas de départ de Fabio Silva : le BVB va-t-il aussi recruter Tresoldi ?

Compte tenu des renforts de premier plan dans le secteur offensif de Dortmund en les personnes de Kontantinos Karetsas et Giannis Konstantelias, qui devraient probablement être installés dans les demi-espaces derrière Guirassy, les chances de Silva d’être titulaire ont nettement diminué ces derniers temps. Outre le Real Betis, la Real Sociedad aurait elle aussi des vues sur l’international portugais à une seule sélection.

Toutefois, en interne, Silva aurait clairement fait savoir au cours de la préparation estivale qu’il voulait faire face à la concurrence au BVB et s’y imposer. Son contrat à Dortmund court encore jusqu’en 2030. Si Silva devait malgré tout finir par partir, le BVB devrait encore s’activer sur le marché des transferts.

D’une part, au vu du triple calendrier, il serait imprudent de n’avoir dans l’effectif qu’un seul avant-centre de métier en la personne de Guirassy. D’autre part, le maintien de l’avant-centre vedette guinéen est lui aussi loin d’être totalement gravé dans le marbre, si une offre très élevée en provenance d’Arabie saoudite devait effectivement arriver.

Ces dernières semaines et ces derniers mois, le BVB a été associé à une arrivée de Nicolo Tresoldi. L’international allemand U21 a disputé la meilleure saison de sa carrière après son transfert au Club Bruges et a inscrit 23 buts en 58 matches (neuf passes décisives). Il a également déjà démontré son efficacité dans le championnat belge en ce début de nouvelle saison. En trois matches officiels disputés jusqu’à présent, le joueur de 21 ans a marqué à trois reprises.