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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
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« Il ne va vraiment pas bien » : le Bayern Munich sera-t-il privé de Vincent Kompany face à Arsenal ?

Ligue des Champions
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V. Kompany

Alors que tous les regards sont tournés vers le duel face à Arsenal, son propre corps continue de donner du fil à retordre à Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich. Pourra-t-il seulement se tenir au bord du terrain en Ligue des champions ?

L’entraîneur du FCB a dû composer avec de fortes douleurs à la hanche lors du match de Bundesliga contre le RB Leipzig, samedi. Il souffre également d’une infection virale. Une combinaison qui a contraint Kompany à rester assis sur le banc pendant presque toute la rencontre. C’est son adjoint Aaron Danks qui a assuré la quasi-totalité des consignes au bord du terrain.

Le journal Bild a révélé de nouveaux détails sur l’état de santé du Belge, qui est même resté chez lui lundi et n’a pas participé à l’entraînement à huis clos. Outre Danks, ses adjoints Rene Maric, Floribert N’Galula et Daniel Fradley l’ont remplacé.

Lundi, Kompany a été examiné par les médecins de l’équipe, autour de l’interniste, le Pr Dr Roland Schmidt. En interne, sa maladie n’est pas prise à la légère, tant l’homme de 40 ans était affaibli au moment du match contre Leipzig. S’il a bien pris la parole dans le vestiaire, il se serait allongé sur un canapé de l’Allianz Arena à la mi-temps comme après le coup de sifflet final.

FC Bayern : pourquoi Vincent Kompany a-t-il mal à la hanche ?

Selon tz , ses problèmes à la hanche sont liés à la grippe, qui provoquerait des complications au niveau d’anciennes cicatrices. Avant le match contre Leipzig, il a ainsi visiblement peiné à monter l’escalier menant des couloirs à la pelouse de l’Allianz Arena.

Après la rencontre, Kompany a également fait l’impasse sur les traditionnelles interviews, laissant les dirigeants, dont Max Eberl, répondre aux médias. « Il est allongé dans le vestiaire des entraîneurs », a déclaré le directeur sportif à Sky , avant de souligner : « Il ne va vraiment pas bien. » Joshua Kimmich, lui, n’était au courant de rien. « Qu’est-ce qu’il a ? Je n’étais pas du tout au courant », a-t-il dit, avant de plaisanter : « Je crois qu’il n’a pas envie de vous parler. »

Eberl s’est toutefois montré optimiste quant à la possibilité de voir Kompany retrouver des forces pour le match important contre Arsenal en Ligue des champions. « Nous partons du principe que ce ne sera pas un problème pour mercredi. » Il a néanmoins reconnu : « Je ne peux pas encore dire quel rôle il jouera. »

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

En forme face à Arsenal ? Le point sur Vincent Kompany

Selon Bild, les dirigeants du FCB restent confiants, à la veille du duel contre le finaliste de l’année dernière, quant à la possibilité pour Kompany de diriger son équipe. Signe positif : il était déjà de retour à la Säbener Straße dimanche pour préparer la rencontre.

Mardi, Kompany entend également diriger lui-même le dernier entraînement. La décision définitive sur sa présence face à Arsenal devrait être prise lors de la conférence de presse de 16 h.



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