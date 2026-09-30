Car selon Sport Bild, celui-ci aurait opposé son veto à un nouveau retour de la star offensive. D’après le média, Book aurait certes étudié Sancho de très près, mais serait finalement arrivé à une conclusion claire : « Il ne peut pas nous aider ! Affaire classée. »

C’est surtout après la grave blessure au genou de Giannis Konstantelias, qui s’est rompu les ligaments croisés lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le HSV, que le dossier Sancho a de nouveau pris une nouvelle dimension. Mais au lieu de faire revenir le joueur de 26 ans, désormais sans contrat, le BVB a prêté le grand talent Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal.

Le directeur général sportif Lars Ricken aurait lui aussi nourri en interne des doutes sur un deuxième retour de Sancho, tandis que le président Hans-Joachim Watzke aurait fait en interne la promotion de son ancien chouchou.

Le BVB instaure une nouvelle règle de transfert : il faut une unanimité absolue

Toutefois, sous l’égide de Book et après quelques désaccords à l’époque Sebastian Kehl, une nouvelle règle en matière de transferts est en vigueur au BVB depuis cet été. Désormais, au sein de la direction du BVB, ce n’est plus le principe de majorité entre l’entraîneur, le directeur sportif et le directeur général sportif qui s’applique, mais l’unanimité absolue.

C’est ce qu’ont rapporté les Ruhr Nachrichten à la mi-août. En clair : au BVB, aucune initiative sur le marché des transferts n’est lancée pour un joueur tant qu’aucun membre du trio dirigeant n’a de réserves. Et c’est ainsi qu’au final, le retour de Sancho a échoué sur le veto de Book ; l’Anglais est toujours sans club.

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Le BVB tire les leçons du flop Yan Couto sur le marché des transferts

Cette nouvelle condition de base pour les gros transferts est aussi le résultat de ce qui est peut-être l’un des malentendus les plus coûteux de ces dernières années. Car contrairement à Joane Gadou, Konstantinos Karetsas, Joey Veerman et Giannis Konstantelias, il n’y avait pas d’unanimité absolue concernant Yan Couto en 2024. Alors que l’entraîneur en chef de l’époque, Nuri Sahin, voulait attirer pour son équipe avec le Brésilien un profil similaire à celui de Ian Maatsen, convaincant auparavant de l’autre côté, c’est surtout Ricken qui aurait émis de grands doutes sur ce transfert.

L’ancien directeur sportif Sebastian Kehl est néanmoins passé à l’action afin d’exaucer le souhait de Sahin. La suite est connue : le BVB a conclu avec Manchester City un prêt pour le moins ahurissant, dans le cadre duquel l’obligation d’achat de 25 millions d’euros s’est activée après seulement quelques apparitions. Auparavant, les Schwarzgelben avaient déjà versé une indemnité de prêt de cinq millions d’euros.

Couto n’a jamais pu justifier cette somme exorbitante par ses performances. Lors de sa première saison, il a connu de gros problèmes d’adaptation, a souvent mal joué et n’était en réalité pas un facteur dans le jeu de Dortmund. Lors de son deuxième exercice, les choses se sont un peu améliorées avec le changement de système du nouvel entraîneur Niko Kovac vers une défense à trois, avec Couto comme piston droit.

Mais comme son concurrent Julian Ryerson a réalisé une saison exceptionnelle (18 passes décisives en 42 matches), Couto n’a disputé que 27 matches officiels malgré ses progrès, pour tout de même deux buts et trois passes décisives.

Après deux années décevantes, Couto et le BVB ont provisoirement mis fin à leur chapitre commun. Le joueur de 24 ans a rejoint Côme sous forme de prêt contre une indemnité de trois millions d’euros.