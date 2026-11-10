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Abobakr El Mokadem
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Il le compare à Cristiano et Messi : témoignage saisissant de Gerrard à propos de Yamal

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« J'ai joué contre Messi quand j'étais jeune »

Steven Gerrard, l'ancienne légende de Liverpool, a établi une comparaison intrigante entre l'ailier du Barça, Lamine Yamal, et les deux grandes légendes Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr en Arabie saoudite, et Lionel Messi, star de l'Inter Miami aux États-Unis.

Steven Gerrard estime que Lamine Yamal est plus en avance que ne l'étaient Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge, et ce après l'ascension fulgurante réalisée par le jeune joueur.

L'ancien capitaine de Liverpool a livré cette analyse dans l'émission « The Overlap Daily », où il a déclaré : « Il est plus en avance que ne l'était Ronaldo à dix-neuf ans. J'ai joué contre Messi quand j'étais jeune, et Lamine est peut-être lui aussi plus en avance qu'il ne l'était. »

Steven estime également que Yamal a la capacité d'atteindre leur niveau s'il continue de progresser.

Mais Gerrard a averti que maintenir l'enthousiasme et égaler le niveau de régularité des deux légendes constituera le plus grand défi auquel sera confronté le jeune joueur.

 

 

 

 

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