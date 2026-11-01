Il hisse le drapeau blanc : une star du Barça accepte l'idée d'un départ après « le message cruel de Flick »

Un rapport de presse a affirmé ce dimanche que la star de Barcelone commence à accepter l'idée de quitter le Barça, si elle veut avoir l'occasion de jouer comme titulaire.

Le journal « Mundo Deportivo » a précisé qu'Alejandro Balde (23 ans) n'a pas perdu l'espoir de poursuivre avec Barcelone, mais qu'il accepte de plus en plus l'idée que, s'il veut davantage de temps de jeu, il devra quitter le Barça.

Balde espérait acquérir une place de choix après les récentes blessures en défense, et il y est parvenu dans une certaine mesure. Il a joué quelques minutes contre le Paris Saint-Germain, lors du Clasico, et samedi face à Alavés, sans toutefois jamais débuter comme titulaire.

Il semble que la conférence de presse tenue par Hansi Flick avant le match et le onze de départ face à Alavés lui aient fait comprendre sa situation.

Dans sa lutte pour une place de titulaire, il a été devancé par Cancelo et Espart. Il semble que Balde ait vu son niveau baisser et qu'il n'ait pas réussi à s'imposer, même lorsque les occasions se sont présentées.

Le staff technique estime qu'il perd sa concentration et qu'il ne lit pas bien le déroulement du match quant au moment où presser.

Le défenseur catalan n'a pas totalement convaincu l'entraîneur Flick, et le technicien allemand a été très franc avant le match contre Alavés : « Balde n'a pas suffisamment confiance en ses prestations actuellement, ni la conviction nécessaire. Et les défenseurs sont très importants. » Un message dur, d'autant plus que le joueur espérait débuter comme titulaire pour la première fois cette saison.

Jusque-là, les messages de l'entraîneur étaient plus positifs. « Je suis content de lui et de tout le monde. Nous avons trois joueurs par poste. Gérer tout cela est la partie la plus difficile », déclarait-il le 15 septembre.

Un mois plus tard, le 16 octobre, il a conservé un ton similaire : « La situation n'est pas facile pour lui, mais il s'entraîne très bien, et c'est la première chose qu'il doit faire. À ce poste, nous avons Espart et Cancelo. La situation n'est certainement pas idéale pour Balde, mais il travaille avec professionnalisme, et c'est ce que je veux. Dans une telle situation, il faut montrer que l'on est prêt, et c'est ce qu'il fait. »

Balde éprouve du mécontentement

Balde éprouve du mécontentement. Il s'attendait à ce que Flick soit franc avec lui, comme il l'avait fait ce jour-là, peu avant la clôture du mercato, lorsque l'entraîneur avait appelé Casadó et Héctor Fort pour leur annoncer qu'ils n'auraient aucune chance de jouer.

Tous deux étaient en compagnie de plusieurs de leurs coéquipiers, dont Balde, qui n'ont reçu aucun message. Selon ses proches, tout ce qu'il a entendu au sujet de sa situation est venu par le biais des conférences de presse.

Il lui a été difficile de comprendre pourquoi Barcelone avait recruté João Cancelo, d'autant plus que ce dernier a rejoint l'équipe par l'intermédiaire de son propre agent, Jorge Mendes.

Mais aujourd'hui, le joueur portugais est devenu l'un de ses principaux soutiens dans le vestiaire. Il lui apporte du calme, lui prodigue des conseils et l'encourage à persévérer. Il l'a même défendu devant l'entraîneur à certaines occasions.

Balde est convoité à Manchester

Les événements récents ont poussé le défenseur à envisager un départ lors du prochain mercato hivernal.

L'été dernier, Manchester United et Manchester City se sont renseignés sur la possibilité de le recruter. Le Bayern Munich s'est également montré intéressé par lui, mais a finalement recruté Nathaniel Brown.

Balde jouit d'une bonne réputation en Premier League, et Manchester United s'est imposé comme une destination possible pour lui. Le joueur est par ailleurs séduit par l'idée de tenter sa chance en Angleterre.

Si rien ne change, ce qui est peu probable pour l'instant, il écoutera les offres. Il a tiré les leçons de son ami Ansu Fati, qui a passé de nombreuses années à Barcelone sans obtenir de temps de jeu régulier.

Il ne veut pas passer une saison de plus sans réellement jouer, et accueillerait favorablement une solution comme celle de Ronald Araújo, prêté à Liverpool.

Le problème réside dans le fait que Barcelone ne privilégie pas facilement les prêts, et qu'il a besoin d'injecter des fonds pour renforcer sa défense en janvier.

Si Balde finit par partir, cela pourrait se faire via un transfert définitif. Il existe en Premier League une capacité financière à gérer une telle opération. Manchester United, parmi d'autres clubs anglais, dispose également de cette capacité.