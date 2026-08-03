Un rapport de presse a affirmé, ce lundi, qu'un joueur du Barça est très courtisé par un club de Premier League anglaise, lors du mercato estival en cours.

Selon le journal « The Sun », Aston Villa prévoit de recruter le milieu de terrain du Barça Marc Bernal, contre 30 millions de livres sterling.

Le joueur, âgé de 19 ans, s'est imposé comme l'un des meilleurs talents du champion de la Liga espagnole après une saison remarquable en 2025-2026.

Il a disputé 33 matchs et inscrit cinq buts toutes compétitions confondues, alors que les hommes de Hansi Flick ont remporté le titre de Liga.

Flick considère Marc Bernal comme une star importante pour l'avenir, et le Barça l'a déclaré « intransférable ».

Mais Aston Villa souhaite tout de même tester la détermination du Barça, après qu'Unai Emery l'a placé en tête de sa liste de souhaits.

L'Espagnol est considéré comme l'un des plus grands admirateurs de Bernal, et il a demandé au club d'Aston Villa de formuler une offre pour recruter le joueur.

The Sun a appris qu'Aston Villa se prépare à présenter une offre d'une valeur de 30 millions de livres sterling pour recruter Bernal.

Les vainqueurs de la Ligue Europa la saison dernière sont en tête de la course pour le recruter, Emery s'efforçant de boucler l'affaire.

Le Barça a déjà refusé des offres de clubs de l'ordre de 25 millions de livres sterling.

Manchester City a également envoyé une demande de renseignements au Barça au sujet de Bernal, mais leur intérêt s'est rapidement heurté à un refus.

Le Barça a confirmé à City que Bernal n'était pas à vendre « dans les circonstances actuelles », ce qui laisse entendre que la porte du départ n'est pas totalement fermée.

Manchester City cherche à renouveler les options de son milieu de terrain, dans un contexte de spéculations liant Rodri au Real Madrid.

Bernal fait également l'objet de l'intérêt d'Arsenal, Chelsea, Manchester United et l'Atlético Madrid.

Arsenal surveille le joueur depuis un certain temps, l'entraîneur Mikel Arteta cherchant à renforcer l'entrejeu.

Dans le même temps, Manchester United a envoyé deux recruteurs pour l'observer, tandis que Chelsea et l'Atlético Madrid attendent que la position du Barça évolue à l'avenir.

Bernal a débuté sa carrière footballistique à la célèbre académie de La Masia du Barça à l'âge de six ans, et a gravi les échelons du club au sein du groupe de talents du club aux côtés de Lamine Yamal et Pau Cubarsí.