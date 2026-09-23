Le sélectionneur Jürgen Klopp mise pour l’instant sur Marc-André ter Stegen, qui, après une saison dernière marquée par les blessures, garde désormais de nouveau régulièrement les cages de l’Ajax Amsterdam.

Dans la course à la succession, ter Stegen a notamment pris le dessus sur Jonas Urbig, du Bayern. Pour l’expert de Sky Dietmar Hamann, le rôle de gardien titulaire arrive de toute façon encore trop tôt pour le joueur de 22 ans. « Tant qu’il ne joue pas chaque semaine, il n’est pas pour moi un numéro un en équipe nationale », a expliqué Hamann lors d’un point presse public. Sur le principe, il estime toutefois qu’Urbig est capable d’assumer ce rôle : « Il pourra peut-être le devenir un jour. Mais d’abord, il doit montrer qu’il est le numéro un au FC Bayern. Je ne ferais pas le deuxième pas avant le premier. S’il devient un bon gardien titulaire au FC Bayern à un moment donné, alors on pourra aussi parler de ce rôle en équipe nationale. »

Hamann a entre-temps identifié un autre gardien comme son favori personnel. Pour lui, Alexander Nübel de Besiktas Istanbul aurait actuellement été le premier choix. « Marc-André ter Stegen a été blessé pendant longtemps et joue maintenant aux Pays-Bas. Là aussi, il faut d’abord attendre un peu. Mon premier choix aurait été Alexander Nübel, qui a été excellent en Turquie. Mais je pense que c’est une question d’instinct ou de ressenti. »

Dans le même temps, Hamann juge compréhensible la convocation actuelle de ter Stegen. Le gardien a « d’une certaine manière aussi mérité d’être maintenant le numéro un ». L’ancien international évalue toutefois les prestations de ter Stegen jusqu’ici sous le maillot de la DFB avec des sentiments mitigés : « Ses performances jusqu’à présent en équipe nationale ont été mitigées. Je suis très curieux de voir comment il va se comporter. »

Ter Stegen apportera déjà une réponse à cela jeudi. Lors du duel de Ligue des nations contre les Pays-Bas, le joueur de 34 ans gardera les cages pour le premier match sous Klopp.