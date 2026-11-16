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Brighton & Hove Albion est la grande surprise de la saison en cours de Premier League, notamment grâce à deux Allemands : l’entraîneur Fabian Hürzeler et le vétéran Pascal Groß.

Question de quiz : qui est le meilleur joueur de la saison de Premier League jusqu’ici ? Pascal Groß ! C’est en tout cas l’avis du média spécialisé réputé The Athletic. Si cette réponse peut, à première vue, sembler être une mauvaise blague, notamment à certains supporters du BVB, elle n’est pourtant pas dénuée de fondement.

Ce n’est pas un hasard si Groß devance, dans ce classement, des stars comme Declan Rice (2e, Arsenal) ou Erling Haaland (3e, Manchester City), tandis que Kevin Schade (44e, Brentford) est le seul autre Allemand évoluant à l’étranger à y figurer. Florian Wirtz (Liverpool), par exemple, n’a même pas intégré le top 50.

Pour le joueur désormais âgé de 35 ans, c’est une reconnaissance méritée, après que l’entraîneur Niko Kovac n’a plus eu besoin de lui au Borussia Dortmund début 2026 et qu’il est retourné à Brighton durant l’hiver, plus ou moins à la surprise générale.

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Les Seagulls occupent actuellement la deuxième place du classement, à cinq points d’Arsenal, tenant du titre. Les Gunners sont encore considérés cette saison comme les grands favoris pour le sacre et ont conforté ce statut avec neuf victoires lors des dix premières journées. Leur seule défaite de la saison ? Contre Brighton, justement ! Grâce à une véritable leçon tactique, l’équipe de Fabian Hürzeler a balayé le champion en titre 3-0 à la mi-septembre . Celui-ci n’a tout simplement trouvé aucune réponse au pressing extrêmement agressif de l’équipe supposée moins forte.

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En tête des meilleurs scoreurs de Premier League, Groß incarne la réussite de Brighton aux côtés de Hürzeler

L’homme du match n’était autre que Groß, auteur d’un but et d’une passe décisive. Loin d’être un coup d’éclat isolé. Avec dix contributions directes à des buts (quatre réalisations et six passes décisives), le milieu de terrain mène même le classement des scoreurs de Premier League devant Haaland (neuf buts, aucune passe décisive). Il joue ainsi un rôle décisif dans le fait que Brighton possède la meilleure attaque du championnat.

Quelques semaines seulement après cette victoire retentissante contre Arsenal, il a en outre été élu joueur du mois de Premier League. À 35 ans et trois mois, il est devenu le sixième lauréat le plus âgé de cette distinction. Seuls Stuart Pearce, Teddy Sheringham (tous deux 38 ans), Cristiano Ronaldo (37 ans), Gianfranco Zola (36 ans) et Paul Scholes (35 ans et neuf mois) étaient plus âgés.

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Un timing étonnant. Groß avait annoncé sa retraite internationale avec l’Allemagne quelques jours auparavant seulement. « Je prends encore du plaisir à jouer au football, ici en club, mais un renouvellement est en cours en Allemagne, et c’est très bien ainsi. Je croiserai les doigts pour eux », a-t-il expliqué peu après l’annonce de la première liste de Jürgen Klopp. Sa sélection pour la Coupe du monde par l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, qui tenait absolument à l’avoir malgré une énorme concurrence dans l’entrejeu, avait déjà été une surprise. Nagelsmann avait salué Groß comme le ciment de l’équipe nationale. « Je le vois comme un aimant entre les joueurs, qui sent bien ce dont chacun a besoin à un moment donné. »

Finalement, lors de la débâcle outre-Atlantique, Groß n’est entré en jeu que dans le match sans enjeu perdu 2-1 contre l’Équateur lors de la dernière journée de la phase de groupes. Cette apparition a également été sa dernière sous le maillot de l’Allemagne. Lorsque l’Allemagne s’est inclinée de façon honteuse face au Paraguay aux tirs au but, il n’a pu suivre la séance que depuis la touche. Groß a révélé par la suite que, contrairement à certains autres, il aurait volontiers tiré lui-même . « Je m’étais préparé à ce scénario, mais je ne veux pas revenir là-dessus », a-t-il déclaré.

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Une phrase qui résume assez bien ce que Groß peut apporter dans un environnement qui lui convient. Un leader discret, présent quand on a besoin de lui. Quelqu’un qui montre la voie, mais qui n’a aucun problème à jouer un rôle secondaire. L’idée qu’il occuperait aussi cette place à son retour à Brighton s’est depuis longtemps envolée, et en un temps record ! Un jour après l’annonce de son transfert, Groß entrait déjà en jeu. Cinq jours plus tard, il retrouvait le onze de départ. Contre Manchester City.

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Une idée reçue sur Groß : plus assez en forme pour le BVB et Niko Kovac ?

Cette idée reçue était pourtant tout à fait compréhensible. Groß sortait en effet d’une période plutôt décevante au BVB. D’abord célébré comme une recrue clé à l’été 2024, censée servir de relais à l’ancien entraîneur Nuri Sahin pour faire le lien entre défense et attaque grâce à son intelligence de jeu incontestable, il a fini sur le banc sous Kovac, après avoir signé 16 contributions à des buts en 50 matches officiels. Derrière Felix Nmecha, Marcel Sabitzer et Jobe Bellingham, Groß n’avait plus de place, durant la première moitié de la saison 2025-2026, dans un système fondé sur le dynamisme et la condition physique. Le bilan est décevant : 732 minutes jouées sur 2 220 possibles.

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Le retour à Brighton était à la fois logique et cohérent. Là où sa carrière avait véritablement pris son envol. À l’époque, le club du comté de l’East Sussex, désormais réputé pour ses transferts peu conventionnels issus d’un système de recrutement fondé uniquement sur les données et copié à maintes reprises , avait déboursé trois millions d’euros auprès d’Ingolstadt pour Groß, alors totalement inconnu du grand public. Sept ans et 75 contributions à des buts en 228 matches de Premier League plus tard, le BVB l’a recruté pour sept millions d’euros.

Sous Hürzeler, Groß, le plus souvent aligné comme relayeur à vocation offensive et portant parfois le brassard de capitaine, jouit en outre d’un statut qu’aucun autre joueur de l’effectif actuel ne possède. Depuis son retour dans le onze de départ contre ManCity, Groß n’a plus commencé un seul match de championnat sur le banc. Il n’a été remplacé que deux fois. Un statut sans équivalent à Brighton, qui ne tient pas seulement à son nombre de contributions à des buts supérieur à la moyenne.

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Les chiffres étonnants de Groß : bien plus qu’une machine à marquer, et bientôt entraîneur

Car Groß est bien plus qu’une machine à marquer. Avec 29 tirs qu’il a initiés, il est aussi le joueur le plus créatif du championnat selon la base de données de FotMob. Groß prouve également qu’il peut encore parfaitement rivaliser physiquement avec les autres joueurs. Avec 119,5 kilomètres parcourus, soit près de trois marathons en dix apparitions, l’international allemand aux 19 sélections a couvert plus de terrain que n’importe quel autre joueur de Premier League. Des chiffres étonnants qui doivent susciter la surprise à Dortmund et chez Kovac.

« Je ne m’y attendais pas forcément », a récemment confié Groß à Sky au sujet de son impressionnante réussite devant le but, avant de livrer une analyse très juste : « Pour moi personnellement, comme pour toute l’équipe, c’est un bon début. Je pense que notre façon de jouer me convient très bien. Nous nous procurons beaucoup d’occasions, récupérons beaucoup de ballons et nous retrouvons souvent dans des situations où l’on peut faire la dernière passe. Nous voulons créer beaucoup d’occasions de but. C’est tout simplement un plaisir de jouer dans cette équipe. »

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Et qui sait ? Cette belle histoire pourrait même se conclure par une première participation de Brighton à la Ligue des champions. La question de la retraite ne se poserait alors sans doute pas pour Groß, dont le contrat expire à la fin de la saison. « Tant que je me sens bien, que je prends du plaisir et que je peux aider mon équipe, je continue. Il est aussi important pour moi d’avoir dans l’équipe un rôle qui me convient, qui m’épanouit et dont je suis satisfait. Tant que ces conditions sont réunies, je ne vois aucune raison d’arrêter », a-t-il souligné dans cet entretien, tout en expliquant qu’il serait « en paix avec lui-même » si sa carrière prenait fin.

D’autant que son projet pour la suite est clair. Une carrière d’entraîneur, que beaucoup imaginent très réussie, s’ouvre au natif de Mannheim. Groß n’a plus qu’à obtenir le diplôme d’entraîneur de football, a-t-il récemment confié à kicker. « Car notre programme ne m’en laisse pas le temps », a-t-il déclaré, avant d’ajouter, non sans raison : « Cela devra donc attendre encore un peu. Mais ce n’est pas un problème. »

Getty Images

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Pascal Groß : comparaison de ses statistiques au BVB et à Brighton depuis son retour

Club BVB Brighton & Hove Albion Matches (minutes jouées) 66 (4 558) 38 (3 253) Buts 1 6 Passes décisives 17 11