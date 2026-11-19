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Le Real Madrid a pris sa décision concernant un éventuel retour de l'Argentin Nico Paz, star du club italien de Côme, l'été prochain.

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Selon le quotidien « Mundo Deportivo », Nico Paz, 22 ans, fait partie des principales stars de Côme, et beaucoup en Argentine voient en lui le successeur de Messi pour porter le numéro 10 en sélection nationale.

Le milieu de terrain brille de manière remarquable, et le Real Madrid devra prendre une décision l'été prochain, une décision dans laquelle Nico Paz occupe une place centrale.

L'été dernier, le Real Madrid, Côme et Nico Paz sont parvenus à un accord prévoyant le maintien du joueur au club italien durant la saison en cours, 2026-2027.

Cet accord, conclu à la demande du joueur lui-même, permet au Real Madrid de conserver une option de rachat unilatérale des droits de Nico Paz pour la saison 2027-2028.

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Le club italien a versé 60 millions d'euros au Real Madrid pour 50 % des droits du joueur, après avoir détenu les 50 % restants depuis 2024, lorsqu'il avait déboursé six millions d'euros pour les acquérir.

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Nico Paz appartient à 100 % à Côme, mais le Real Madrid dispose d'une option d'achat de 80 millions d'euros, qui expire en juillet 2027.

Si le club madrilène n'active pas cette clause, le prix augmentera considérablement pour tout club intéressé par l'Argentin, Real Madrid compris.

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Nico Paz est actuellement une étoile montante en Italie et en sélection argentine, et le Real Madrid doit prendre une décision à son sujet. Des sources proches de la direction du club, citées par le journal, indiquent que le Real Madrid paiera le montant de la clause, fixé à 80 millions d'euros, pour recruter Nico Paz l'été prochain.

Pour l'heure, il ne s'agit que d'informations, et il faudra attendre de voir ce que le club madrilène décidera officiellement au sujet de l'un des joueurs les plus en vue de la scène footballistique actuelle.

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Côme : « Nico est notre joueur à 100 % »

Carlalberto Ludi, directeur sportif de Côme, a assuré que le jeune espoir argentin Nico Paz reste pour l'instant un joueur de son club à 100 %, tout en reconnaissant l'existence d'une option de rachat en faveur de son ancien club, le Real Madrid, à l'avenir.

Les déclarations de Ludi viennent trancher le débat autour de l'avenir du talent argentin, Paz étant l'un des joueurs les plus en vue de la Ligue des champions cette saison, avec 3 buts et 5 passes décisives en 4 matchs, dont un doublé et une passe décisive lors de la victoire historique de Côme face à Manchester United (4-1).

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Le niveau exceptionnel du jeune joueur a attiré l'attention de cadors de Premier League comme Chelsea, Manchester United et Arsenal, alors que le Real Madrid dispose d'une option pour le récupérer d'ici 2027.

Ludi a réagi aux rumeurs récurrentes, dans des propos rapportés par le site « Tuttomercato » : « Je me mets à la place des supporters de Côme. Chaque année, en novembre et en mars, et je ne sais pas si c'est de la spéculation médiatique ou pour d'autres raisons, des articles sortent pour affirmer que le Real Madrid rapatrie tous les joueurs. Cette année, on parle de Jacobo Ramón, et au cours des deux prochaines saisons, on parlera de Nico Paz. »

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Le directeur sportif de Côme a précisé : « La vérité, c'est que nous avons réalisé une excellente opération l'été dernier : Nico Paz est un joueur de Côme à 100 %. Mais le Real Madrid conserve un droit de rachat jusqu'à une date déterminée et pendant le mercato, ce qui est tout à fait normal dans ce type de contrats. »