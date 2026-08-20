Selon Sky, Hector Fort du FC Barcelone, courtisé par les Schwarzgelben, aurait jusqu’ici rejeté toutes les sollicitations de transfert d’autres clubs et voudrait absolument rejoindre Dortmund.

Selon ces informations, l’AS Rome comme la Real Sociedad auraient formulé des offres concrètes, que le latéral droit a toutefois refusées. Le BVB serait désormais en discussions concrètes avec les Catalans afin de finaliser un accord.

Dernièrement, il a été indiqué que le Barça réclamerait une indemnité de transfert de 20 millions d’euros pour l’Espagnol de 20 ans. Mais cela serait trop élevé pour le BVB. Un autre modèle pourrait toutefois faire l’objet d’un accord, rapportait récemment le journaliste mercato Matteo Moretto.

Selon lui, un accord à hauteur de dix millions d’euros serait également possible, mais il serait assorti d’un pourcentage de 50 % sur une future revente pour les Blaugrana. Un prêt avec option d’achat ne serait pas non plus à exclure.

Le BVB veut combler le dernier chantier de son effectif après le départ de Couto

Après les transferts spectaculaires de Joey Veerman, Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias, le BVB recherche encore impérativement un joueur pour le côté droit dans le système à trois défenseurs de Niko Kovac avec deux pistons. Après le départ de Yan Couto, décevant pendant deux ans, vers Côme, Kovac ne dispose actuellement à ce poste que de Julien Ryerson, qui a en outre eu une courte pause estivale en raison de sa participation à la Coupe du monde avec la Norvège.

Fort reste encore un joueur relativement méconnu dans le football européen de très haut niveau. Après plusieurs années à La Masia, il n’avait eu droit qu’à de brèves apparitions chez les professionnels à Barcelone, avant de passer la saison écoulée en prêt au FC Elche. Malgré une concurrence nettement moins relevée, il n’a totalisé à la fin de la saison qu’un peu plus de 600 minutes de jeu en 17 matches officiels.

Dans ceux-ci, Fort a tout de même inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Il faut toutefois aussi préciser que Fort a dû observer plus de quatre mois d’arrêt en raison d’une blessure à l’épaule. Il se l’était d’ailleurs curieusement causée lors de sa célébration après son but du 1-0 contre le Rayo Vallecano, peu avant Noël.

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