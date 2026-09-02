Nick Woltemade a rejoint la Juventus Turin en prêt depuis Newcastle United le jour de la date limite du mercato. Mais l’ancien international allemand Dietmar Hamann aurait préféré voir l’attaquant revenir en Bundesliga, au Borussia Dortmund.

« Je serais resté à Newcastle. J’aurais préféré le voir signer au BVB. Ce transfert ne me plaît pas vraiment », a-t-il expliqué sur Sky , en admettant avoir été « surpris » lorsqu’il a « lu » qu’il partait à Turin.

« Je pense qu’il aurait collé à Dortmund. En Italie, ces dernières années, c’est à Milan que tout se passe. La Juventus ne joue pas la Ligue des champions. Mais en termes de qualité, c’est quand même une très bonne équipe », a poursuivi Hamann.

Selon Sky , le BVB se serait effectivement penché sur une possible arrivée de Woltemade qui, seulement un an après son transfert à 75 millions d’euros du VfB Stuttgart à Newcastle, tourne déjà temporairement le dos aux Magpies. Mais au final, le club de la Ruhr a prêté Ethan Nwaneri d’Arsenal.

Antonio Di Salvo, son ancien sélectionneur chez les Espoirs, s’est montré un peu plus positif au sujet du prêt de Woltemade, pour lequel aucune option d’achat n’a été convenue et dont les frais de prêt devraient s’élever entre quatre et cinq millions d’euros.

« Il rejoint maintenant un nouveau club, il a toutes les possibilités de se présenter, de se montrer. La Juventus reste un grand club, même s’ils ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des champions cette fois-ci - le niveau est très élevé », a déclaré Di Salvo.