Il a manqué le match aller ; la participation de Salah au match retour contre le PSG reste à confirmer

Selon un article publié ce dimanche, l’attaquant égyptien Mohamed Salah a clarifié sa position quant à sa participation au match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

La rencontre entre Liverpool et le Paris Saint-Germain est programmée mardi prochain, à l’occasion du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Lors du match aller, l’entraîneur de Liverpool, le Néerlandais Arne Slot, avait laissé l’international égyptien sur le banc durant toute la rencontre face au PSG.

Toutefois, l’Égyptien a bien pris part au match de la 32^e journée de Premier League contre Fulham samedi, et il a marqué le deuxième but des Reds.

Selon le site « Foot Mercato », son but lors de la victoire contre Fulham devrait lui ouvrir les portes du onze de départ pour le rendez-vous parisien.

Battus 2-0 à l’aller, les Reds doivent désormais remonter trois buts pour se qualifier.

Auteur d’une performance sans saveur à l’aller, où ils n’ont cadré aucune frappe, les Reds doivent absolument corriger le tir pour espérer inverser la tendance et atteindre le dernier carré.

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