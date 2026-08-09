L'ancienne star marocaine et directeur régional pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord à la FIFA, Houssine Kharja, a lancé une attaque contre la légende du football portugais, Luis Figo, sur fond des critiques adressées par ce dernier au président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino.

Figo avait réclamé le départ d'Infantino de son poste, dans un long article publié récemment par le journal"Daily Mail" britannique, accusant la FIFA sous la direction du responsable suisse d'avoir des comportements dignes de la mafia.

En réponse à l'ancienne star du Real Madrid et de Barcelone, Kharja a déclaré dans des propos accordés à la plateforme marocaine "SOCCER212" : « Après tout ce qu'Infantino a fait pour les légendes du football, je trouve cela méprisable, vraiment méprisable de la part de Luis Figo de sortir de cette manière ! Et par-dessus le marché, les sujets qu'il a abordés. »

Il a ajouté : « Il est la dernière personne au monde qui puisse donner des leçons de morale sur l'égoïsme ou l'argent ! Car si l'on se souvient de ce qu'il a fait lui-même, lorsqu'il a quitté Barcelone pour rejoindre le Real Madrid... comment ose-t-il parler d'argent, d'égoïsme et de dignité ? »

Il a poursuivi : « Le cœur du problème, c'est que la politique d'Infantino dérange profondément l'Europe. Prenez l'évolution du football africain : il offre désormais aux binationaux une véritable alternative pour représenter leur pays d'origine. Et c'est ce que l'Europe ne supporte pas. Les Espagnols ou les Néerlandais éprouvent un sentiment de malaise lorsqu'ils voient des talents leur échapper au profit du Maroc ou d'autres pays. »

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Il a complété : « La Premier League anglaise est vendue à des capitaux étrangers, américains, saoudiens ou grecs, mais dès que des investisseurs américains tentent d'entrer dans le capital des compétitions internationales, ils crient au scandale. Que des capitaux étrangers achètent leurs propres clubs ne constitue pas un problème moral pour eux, mais lorsqu'ils touchent à des parts du marché mondial, là cela devient un scandale. Il est temps qu'ils balaient devant leur porte. »

« Le remplaçant d'Infantino »

À propos des informations évoquant la recherche par la FIFA d'un remplaçant à Infantino, Kharja a déclaré : « Les détracteurs de la FIFA et les médias complices tentent de laisser entendre qu'il existe une guerre interne, entre le secrétaire général et le président. En réalité, le président bénéficie d'un soutien inconditionnel de toute la FIFA. »

Il a ajouté : « Les médias sautent sur la moindre occasion pour attiser les tensions et créer la polémique, mais il n'y a absolument aucune tension. Nous sommes tous, et nous resterons, solidaires derrière notre président, qu'il s'agisse du secrétaire général Mattias (Grafström) ou du reste du comité exécutif. »

Il a conclu ses propos en disant : « Mon souhait est que le président Ceferin (président de l'UEFA), que je respecte également, s'assoie à la même table que le président Infantino pour régler leurs différends. L'option du boycott n'est clairement pas la solution. Ce sont deux grands dirigeants, et ils sauront trouver un terrain d'entente dans l'intérêt du football. »



