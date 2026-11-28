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L'attaquant marocain Yassir Zabiri continue d'écrire son nom dans l'histoire du Racing Santander, après avoir atteint la barre des 12 buts lors de ses 14 premiers matchs de Liga.

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Zabiri est devenu le troisième joueur seulement à réaliser cette performance sous le maillot du club, selon une statistique publiée par le journaliste espagnol spécialisé dans les statistiques Fran Martínez, aux côtés de Chas lors de la saison 1935-1936 et de Salva Ballesta lors de la saison 1999-2000.

Ce but historique est intervenu lors de la victoire 3-1 du Racing Santander sur la pelouse de Levante, hier vendredi, dans le cadre de la 14e journée de Liga.

Les locaux avaient ouvert le score par Iván Romero avant la fin de la première période.

Mais le Racing est revenu en force après la pause : Pablo García a égalisé, avant que Zabiri ne donne l'avantage à son équipe avec son douzième but dans la compétition, puis García a de nouveau frappé pour inscrire le troisième but et sceller la victoire.

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Grâce à ce but, l'international marocain porte son total à 12 réalisations en Liga et consolide sa troisième place au classement des buteurs, derrière Kylian Mbappé (Real Madrid), auteur de 13 buts, et le leader Raphinha (Barcelone), qui en compte 15. Ces deux derniers ont toutefois inscrit chacun 3 buts sur penalty, alors que Zabiri n'a marqué aucun but de cette manière.

Zabiri n'est pas arrivé au Racing avec le statut d'un attaquant doté d'une longue expérience dans les grands championnats européens.

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Il a rejoint le club espagnol sous forme de prêt en provenance de Rennes à l'été 2026, après une courte expérience avec le club français, où il n'a pas bénéficié d'un temps de jeu régulier, à la suite de son transfert depuis le club portugais de Famalicão en février de la même année.

Né à Marrakech le 23 février 2005, Zabiri a commencé sa formation à l'Académie Mohammed VI de football, avant de rejoindre l'Union Touarga, où il a disputé ses premiers matchs professionnels en janvier 2024.

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À l'été 2024, il s'est engagé avec le club portugais de Famalicão et a progressivement acquis de l'expérience sur la scène européenne, avant de rejoindre le Stade Rennais début 2026 avec un contrat courant jusqu'en 2029.

Après 6 apparitions en Ligue 1, il a été prêté au Racing Santander, en quête de davantage de temps de jeu et d'une occasion de prouver ses qualités.

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Le moment le plus marquant de sa carrière, avant son explosion actuelle devant le but, reste la Coupe du monde des moins de 20 ans au Chili en 2025, lorsqu'il a contribué au sacre du Maroc et s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants du tournoi, dont il a terminé meilleur buteur.

Ces performances ont renforcé sa place parmi les talents émergents du football marocain et ont ouvert la voie à son transfert à Rennes.

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Avec le Racing, Zabiri a montré une capacité évidente à profiter des erreurs adverses et à mettre la pression sur les défenseurs et les gardiens, en plus de son sens du but dans la surface de réparation.

L'attaquant marocain est lié au Racing sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, sans option d'achat.

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S'il maintient son rythme actuel, Zabiri pourrait s'attaquer aux records historiques des attaquants du club, à commencer par celui de Salva Ballesta, auteur de 27 buts en Liga lors de la saison 1999-2000, le meilleur total pour un joueur du Racing sur une seule saison dans la compétition.