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Rasmus Hojlund révèle que le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a été « dévasté » par le limogeage de Michael Carrick. L’attaquant danois, parti à Naples cet été pour 44 millions de livres sterling, estime que ses anciens coéquipiers ont les qualités nécessaires pour sortir de leur situation actuelle en Premier League.

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La crise s’aggrave à Old Trafford avant le retour de Hojlund à Manchester

Manchester United occupe la 19e place de Premier League après neuf matchs de championnat sans victoire depuis août. Après le limogeage de Carrick, le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino a connu des débuts difficiles dimanche : son équipe s’est inclinée 4-0 face à Liverpool.

Des tensions étaient déjà apparues avant le départ de Carrick, lorsqu’il avait écarté Fernandes parce que celui-ci avait remis en question sa tactique pendant une défaite contre Côme en Ligue des champions. Hojlund, supporter de United depuis l’enfance, recruté pour 64 millions de livres sterling en 2023 et auteur de 26 buts en 95 matchs, s’est exprimé sur cette période agitée après avoir marqué lors du match nul 2-2 de Naples contre Manchester City en Ligue des champions mardi.

Hojlund raconte la réaction du vestiaire au départ de Carrick

Hojlund a retrouvé Fernandes et Diogo Dalot lorsque le Danemark a affronté le Portugal pendant la trêve internationale. Il est également resté en contact avec son compatriote Patrick Dorgu. L’attaquant de Naples a expliqué comment l’effectif avait vécu ce changement d’entraîneur et révélé qu’il suivait toujours de près son ancien club.

« Pendant la trêve internationale, quand j’ai parlé avec Bruno et Diogo, ils étaient tous évidemment dévastés par le départ de Michael, mais ils avaient aussi hâte que les choses changent, a déclaré Hojlund. Je parle toujours avec Patrick et je souhaite le meilleur à tous les gars. Je suis sûr qu’ils redresseront la situation cette saison. »

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« Je regarde tous les matchs que je peux, surtout ceux du club de la partie rouge de Manchester. C’est dommage [que United soit en difficulté]. »

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La pression d’Old Trafford et la lutte pour éviter la relégation

Après avoir connu des hauts et des bas pendant deux saisons en Angleterre, Hojlund a souligné à quel point l’attention constante du monde entier amplifie chaque revers à Old Trafford.

« United est un immense club, on ne peut pas lui enlever ça, a-t-il déclaré. Tellement de gens suivent le club dans le monde qu’on ne peut pas vraiment y échapper. Quand tout va bien, on monte presque trop haut, et quand ça va mal, on descend presque trop bas. Il faut donc essayer de trouver un juste milieu. Je pense avoir connu les hauts et les bas là-bas. La pression fait partie du club. Elle va avec le fait de jouer pour Manchester United. »

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Bien que United soit avant-dernier, il a cité la remontée rapide de Bournemouth au classement pour montrer à quelle vitesse la situation peut changer en Premier League. « Ce n’est qu’une situation temporaire, je pense qu’ils retrouveront le haut du classement. La Premier League est comme ça, a-t-il déclaré. J’ai lu l’autre jour que Bournemouth était dans la zone de relégation après quelques matchs. Maintenant, le club a gagné ses cinq derniers matchs et se trouve dans la première moitié du classement. »

Fort de sa connaissance du vestiaire, il estime que Pochettino peut provoquer un redressement. Hojlund a ajouté : « Ils ont beaucoup de qualités. J’ai vu les gars s’entraîner jour après jour, je connais très bien les joueurs et ils ont un excellent effectif, de bons leaders et de bons professionnels. Je suis donc sûr qu’ils redresseront la situation. J’espère qu’ils y parviendront avec Mauricio. »

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Pochettino doit rapidement relancer la saison de United

Pochettino doit rapidement stabiliser un vestiaire secoué par le limogeage de Carrick, mais désireux de prendre une nouvelle direction. Mettre fin à une série de neuf matchs de championnat sans victoire et rebondir après la lourde défaite de dimanche contre Liverpool sera crucial pour quitter la 19e place. Des cadres comme Fernandes et Dalot devront vite s’adapter à une nouvelle approche tactique pour convertir en points les qualités affichées à l’entraînement. De son côté, Hojlund continue de briller en Italie depuis son transfert estival de 44 millions de livres sterling et cherchera à prolonger sur sa lancée devant le but en Ligue des champions avec Naples.