Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, a réagi à la célébration de Lennart Karl, le jeune joueur de l'équipe, qui a suscité des interrogations quant à savoir si elle lui était adressée, en réponse à ses récentes critiques à l'encontre du joueur, affirmant qu'il n'en était pas dérangé, mais estimait au contraire que ses propos avaient contribué à motiver le talent allemand.

Hoeness a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne "BR24" bavaroise : "Cela ne me dérange pas. Je pense avoir contribué à hauteur de 50 % à ses buts ces derniers jours, parce que quelqu'un a fait un commentaire sur sa vie privée."

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Il a ajouté : "Nous avons aussi la responsabilité d'encadrer les jeunes joueurs. Je possède une grande expérience, et si un joueur de 18 ans ne peut rien apprendre de moi, alors mieux vaut abandonner."

La légende du Bayern Munich a poursuivi : "Les responsables au sein des clubs doivent ramener un peu les jeunes joueurs à la réalité. Je n'ai pas besoin d'intervenir auprès d'un joueur comme Harry Kane, mais lorsqu'il s'agit d'un joueur de 18 ans, qui n'a pas d'expérience face à ces influences extérieures, les responsables, et je me considère comme l'un d'eux, doivent parfois prendre la parole."

Les propos de Hoeness interviennent après la célébration de Karl pour son but inscrit dans les filets de l'Atlético Madrid, lors de la victoire du Bayern Munich deux buts à zéro en Ligue des champions, mardi dernier, lorsqu'il a porté ses mains près de ses oreilles et remué les doigts, un geste interprété comme une moquerie à l'égard des critiques dirigées contre lui.

Hoeness avait auparavant critiqué le joueur, lui réclamant davantage d'humilité, et affirmant qu'il était encore loin du statut de grande star. Il avait également exprimé son souhait d'avoir une conversation sérieuse avec lui, au sujet de son développement et de sa manière de gérer l'attention médiatique.

Les critiques de Hoeness ont suscité la polémique au sein du Bayern Munich, notamment après que l'ancienne star allemande Michael Ballack, conseiller du joueur, a pris sa défense, estimant que lui adresser des critiques publiquement faisait de lui une cible pour les pressions médiatiques.

Le sacre européen

Dans un autre registre, Hoeness s'est exprimé sur les chances du Bayern de remporter la Ligue des champions cette saison, affirmant que la compétition était ouverte et qu'aucun club ne pouvait garantir la victoire finale.

Il a déclaré : "Aucun club ne peut dire qu'il va remporter la Ligue des champions, ni le Real Madrid, ni Manchester City, ni le Barça, ni le Paris Saint-Germain. Je pense que l'important pour nous, c'est que le Bayern Munich a réussi à consolider sa place parmi l'élite des clubs européens."

Il a poursuivi : "Nous ne possédons pas seulement les meilleurs joueurs sur le plan individuel, mais nous avons aussi une équipe complète, et nos dernières prestations l'ont démontré."