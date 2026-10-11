Hoeness : le Bayern Munich a perdu son rythme à cause de cette ridicule Ligue des nations

Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern Munich, a critiqué le calendrier de la dernière trêve internationale, ainsi que l'élargissement du Mondial à 48 sélections.

Hoeness a déclaré au quotidien allemand "Bild" : "Nous sommes ceux qui souffrons le plus de cette longue Coupe du monde. Nos joueurs sont revenus tardivement, puis la Bundesliga a démarré le 25 août".

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Il a ajouté : "Je pense que c'est une catastrophe de la part de l'UEFA d'organiser une trêve de deux semaines, seulement 4 semaines après le début de la saison. 18 joueurs de notre équipe sont partis, il est donc tout à fait normal que nous perdions notre rythme".

Il a poursuivi : "Les clubs doivent se défendre, car c'est nous qui payons les salaires des joueurs, et non leurs sélections. Et tout cela pour une compétition aussi ridicule que la Ligue des nations. C'est la blague de l'année".

Interrogé sur les discussions autour de la fin de l'ère du gardien Manuel Neuer, après son erreur samedi contre Augsbourg, lors d'un match conclu sur un match nul (2-2) en Bundesliga, Hoeness a répondu : "Non, absolument pas. Tout le monde a le droit de se tromper de temps en temps".

La légende du club bavarois a ajouté : "Je trouve que le même débat autour de Joshua Kimmich est totalement ridicule. Les joueurs que l'on surestime en ce moment doivent d'abord devenir titulaires dans leurs clubs".

Neuer n'est pas parvenu à transmettre correctement le ballon, après le coup d'envoi de la rencontre entre le Bayern et Augsbourg, permettant à Robin Fellhauer de s'en emparer et d'inscrire le but de l'ouverture du score pour les locaux, devenu le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, après seulement 8 secondes.



