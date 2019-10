Hazard : "Mon départ de Chelsea a été décidé en 2018"

L'international belge a indiqué avoir pris la décision de rejoindre le Real Madrid après la Coupe du monde 2018 en Russie.

Eden Hazard a enfin réalisé son rêve cet été en rejoignant le contre 100 millions d'euros. L'international belge n'a jamais caché son souhait de rejoindre les Merengue, son club de coeur. Déjà lorsqu'il était à , Eden Hazard clamait son amour pour la Casa Blanca. Lors de l'été 2018 après une réussie, l'international belge avait tenté de filer compagnie aux Blues pour rejoindre le Real Madrid, mais Maurizio Sarri et les dirigeants de l'avaient retenu.

Dans une interview accordée à Real Madrid TV, Eden Hazard est revenu sur son départ de Chelsea : "J'avais déjà pris ma décision à la fin de la Coupe du monde 2018, je m'étais dit 'Je dois partir maintenant au Real Madrid'. Ça n'a pas été possible et je suis resté une année de plus à Chelsea, ce qui a rendu mon départ plus facile. Le club l'a compris et m'a laissé partir. J'ai parlé avec Florentino et il m'a dit que l'on m'attendait au Real Madrid".

"Pas facile d'avoir le numéro de CR7"

"Mon rêve de toujours était de jouer au Real Madrid, le meilleur club du monde, c'est pour ça que je suis heureux. Courtois m'a toujours dit que c'était le meilleur club au monde. Après, j'ai également parlé avec Modric et j'ai senti qu'ils me voulaient tous au Real Madrid. J'ai enfin pu venir", a ajouté l'international belge qui a rejoint son compatriote et le Ballon d'Or 2018 chez les Merengue lors du mercato estival.

Le Belge a affiché ses ambitions et espère être à la hauteur de l'historique numéro 7 : "Prendre ce numéro après Cristiano Ronaldo n'est pas facile, il est historique. Nous allons tout donner pour tout gagner, nous devons lever un trophée. Je sais que la est importante. Je suis ici pour gagner, c'est important pour tout le monde et moi-même inclus. Je suis dans le meilleur club du monde et j'espère donner le meilleur de moi-même".

Vainqueur de la la saison dernière avec Chelsea, Eden Hazard n'a toujours pas remporté la Ligue des champions dans sa carrière. Si le Belge est venu en , c'est pour réaliser son rêve de représenter le Real Madrid mais aussi écrire l'histoire du club en ajoutant des lignes à son palmarès ainsi qu'à celui du club espagnol. Nul doute qu'Eden Hazard a la Ligue des champions dans un coin de sa tête.