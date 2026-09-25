Harry Kane, l'attaquant de la sélection anglaise et du Bayern Munich, s'est exprimé sur ses chances de concourir pour le Ballon d'Or 2026, affirmant que la saison dernière représente sa meilleure opportunité à ce jour de remporter le trophée, tout en soulignant que la décision finale reste entre les mains des votants.

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi, avant la rencontre entre l'Angleterre et l'Espagne à l'ouverture de la Ligue des nations, Kane a déclaré : « C'est ma meilleure opportunité pour le moment. Quant à savoir si la situation restera ainsi à l'avenir, il faudra attendre pour le voir. »

Le capitaine de la sélection anglaise a ajouté : « J'ai déclaré en toute franchise que l'année dernière a été ma meilleure année, sur les plans personnel et collectif. Je serais extrêmement fier de remporter ce titre », précisant qu'il avait réalisé au cours de la saison dernière de nombreuses performances dont il est fier.

Kane a conclu ses propos en insistant sur sa concentration actuelle avec la sélection de son pays, déclarant : « Pour l'instant, tout dépend de l'avis des autres. Quant à moi, je me concentre en ce moment sur le fait d'aider cette équipe à décrocher la victoire demain. »