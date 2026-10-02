Hans Kraay junior se montre extrêmement critique envers le jeu des Pays-Bas contre la Grèce (2-2), et en particulier envers la prestation de Quinten Timber. C’est ce qu’il a déclaré sur ESPN.

« La première mi-temps était vraiment effroyable », juge Kraay. « Les Pays-Bas voulaient relancer à trois ; avec Jurriën Timber, Virgil van Dijk et Van de Ven. »

« J’ai l’impression que de plus en plus d’adversaires des Pays-Bas laissent Van de Ven complètement libre, parce qu’il ne relance pas très bien », poursuit le journaliste. « D’ailleurs, j’ai aussi trouvé que Jurriën Timber a été très mauvais dans la relance. »

Kraay s’attarde ensuite sur Quinten Timber. « Nous avions aussi d’autres joueurs moyens, Quinten Timber par exemple. J’ai l’impression que le beau milieu box-to-box qu’il était à Feyenoord, surtout sous Arne Slot, s’est transformé en ceci : tout est sauvage et incontrôlé. »

« Sauvage, un mauvais contrôle orienté, puis il essaie de se rattraper avec une faute. Chez lui, tout est un peu sauvage », estime-t-il, tandis que Jan Joost van Gangelen qualifie le joueur de Crystal Palace de fougueux.

L’ancien joueur de Feyenoord a livré un match malheureux contre la Grèce et a été remplacé à la mi-temps. Son remplaçant Ryan Gravenberch a mieux contrôlé le match, après quoi les Pays-Bas ont pu effacer leur retard de 2-0.

Contre l’Allemagne (1-1), le milieu de terrain n’avait déjà pas laissé la meilleure impression. Timber avait alors perdu beaucoup de ballons, écopé très tôt d’un carton jaune après une faute sur Kai Havertz et avait été sorti après 57 minutes au profit de Joey Veerman.







