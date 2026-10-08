Hamza va-t-il jouer ? Trois options sur la table de Flick pour compenser l'absence de Raphinha face à Getafe

Le Brésilien Raphinha, star du Barça, est tout proche de manquer le match contre Getafe prévu samedi prochain en Liga, ce qui oblige l'entraîneur Hansi Flick à préparer son remplaçant au poste de pointe de l'attaque.

Selon le journal « Mundo Deportivo », pour le deuxième jour consécutif, Raphinha, revenu d'Australie avec une inflammation à la cuisse droite après son deuxième match avec le Brésil, ne s'est pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers.

Par conséquent, la participation du joueur brésilien au onze de départ pour le match de samedi prochain face à Getafe est devenue pratiquement improbable.

Ni le staff médical ni le staff technique ne souhaitent prendre de risque avec Raphinha, et le joueur lui-même a appris d'expériences passées qu'il vaut mieux ne pas le risquer tant qu'il n'est pas totalement rétabli.

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Hansi Flick devra donc trouver un remplaçant au Brésilien Raphinha pour évoluer au poste d'avant-centre face à Getafe, au Camp Nou.

Pour compenser l'absence de Raphinha, qui était au sommet de sa forme, en tête du classement des buteurs de la Liga avec 12 buts (14 buts au total en huit matchs, dont le match de Ligue des champions contre Feyenoord), l'entraîneur du Barça dispose de trois options.

En principe, Gabriel Jesus constitue l'option idéale, le joueur brésilien n'ayant subi aucune fatigue puisqu'il n'a pas été convoqué par Carlo Ancelotti en sélection du Brésil.

Outre Jesus, Anthony Gordon représente une autre option pour Flick, et bien que l'entraîneur du Barça ait d'abord utilisé le joueur anglais comme ailier gauche, son éclat remarquable – avec un but lors de ses quatre derniers matchs avec la sélection anglaise, et son meilleur début de saison – en fait aussi un remplaçant adéquat pour Raphinha au poste de pointe de l'attaque face à Getafe.

Enfin, il existe une autre option digne de considération : Dani Olmo. L'international espagnol n'a inscrit aucun but avec le Barça cette saison, mais il a déjà délivré trois passes décisives lors des huit matchs qu'il a disputés.

Olmo est par ailleurs au sommet de sa forme après avoir délivré trois passes décisives lors des trois matchs de Ligue des nations qu'il a disputés avec l'Espagne durant la dernière trêve internationale.

Il reste à voir si Flick lèvera les doutes concernant Raphinha lors de la conférence de presse d'avant-match, prévue demain vendredi.