Haaland ou Mbappé ? Une légende du Real Madrid fait un choix catégorique

Deux noms que désire le Real Madrid : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Une légende de la Maison Blanche a fait son choix pour le mercato.

Même si Jude Bellingham, recruté pour 103 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, fait oublier le départ de Karim Benzema au Real Madrid, le club vice-champion d’Espagne veut recruter un attaquant. Le numéro 9 laissé depuis que le Français est parti, en dit long.

Entre Mbappé et Haaland, un devrait venir en 2024

Pour avoir une équipe au complet et compétitive, le Real Madrid devra recruter un attaquant prochainement. Et à ce poste, les noms de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et celui de Manchester City, Erling Haaland, sont très évoqués. Si le premier pourrait rejoindre la Maison Blanche gratuitement en juin 2024, il faudra débourser une fortune pour s’offrir le second.

Vu qu'il y a une clause de sortie dans le contrat de Erling Haaland même si le joueur nourrit le rêve de jouer pour le Real Madrid, le club espagnol a préféré faire de Kylian Mbappé sa priorité pour l’été 2024. Le Français devrait rejoindre les Merengues libre de tout contrat après la fin de son contrat avec le club champion de France, s’il décide de ne pas renouveler encore une fois avec le PSG. Les négociations devraient démarrer en janvier 2024 entre le capitaine des Bleus et le club vice-champion de France.

Le choix fort d’Alfonso Pérez Muñoz

Ce samedi 9 décembre 2023 (16h15), le Real Madrid fera le déplacement à l’Estadio Benito Villamarín pour défier Betis dans le cadre de la 16e journée de LaLiga. Avant ce match, Alfonso Pérez Muñoz, ancien joueur des deux clubs, a accordé une interview à l’AS au cours de laquelle il opère son choix entre la signature de Mbappé et Haaland au Real Madrid.

Interrogé par le journaliste signer un joueur parmi les deux s’il était le président du Real Madrid, l’ancien de La Maison Blanche n’ pas hésité à faire un choix osé. « Les deux, mais s’il ne pouvait y en avoir qu’un, en raison du profil dont Madrid a besoin, Haaland. Je pense que Mbappé est le meilleur du monde, mais à ce poste, il a Vinicius et Rodrygo », a déclaré Alfonso Pérez. Mbappé peut trembler.