Haaland, Mbappé, Vinicus...les joueurs ayant la valeur de marché la plus élevée en 2022

Le Français, le Norvégien et le Brésilien occupent les trois premières places en termes de valorisation sur le marché des transferts.

Quels sont les joueurs dont la valeur marchande est la plus élevée dans le football européen ? Selon le portail spécialisé "Transfermarkt", seuls trois joueurs ont une valeur marchande supérieure à 100 millions d'euros. Dans ce "club des 100", il y a trois attaquants. Deux d'entre eux étaient des cibles du Real Madrid cet été, sans succès, tandis que le dernier appartient justement aux Merengue. Les trois joueurs les plus chers à l'heure actuelle sont Kylian Mbappé (PSG), Erling Braut Haaland (Manchester City) et Vinicius Júnior (Real Madrid).

Mbappé, Haaland y Vinicius, le "club des 100"

Kylian Mbappé, selon Transfermarkt, a une valeur marchande d'environ 160 millions d'euros. Juste derrière, à la deuxième place du classement, se trouve Erling Haaland, transféré cet été pour un peu plus de 60 millions d'euros en raison d'une clause dans son contrat, avec une valeur marchande attribuée d'environ 150 millions d'euros. La troisième place revient à Vinicius Junior. Le joueur brésilien du Real Madrid a une valeur marchande de 120 millions d'euros, ayant subi une puissante réévaluation sur le marché.

Juste derrière le "Top 3" qui dépasse les 100 millions d'euros, on trouve Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund. Auteur d'un très bon début de saison, l'international anglais devrait quitter le BVB l'été prochain (Liverpool, Manchester United et le Real Madrid étant sur les rangs) pour une très belle somme.

Sept joueurs du PSG dans le top 100

Juste derrière la pépite anglaise, c'est Pedri qui pointe le bout de son nez. Le milieu de terrain du Barça partage la même évaluation que Jude Bellingham, à savoir qu'il est estimé à hauteur de 90 millions d'euros. Phil Foden (City), Mohamed Salah (Liverpool) et Harry Kane (Tottenham) sont également évalués à 90 millions d'euros et suivent Bellingham et Pedri au classement.

Pour compléter ce top 10, on retrouve trois "cracks" tels que Kevin De Bruyne (City), Bruno Fernandes (United) et Dusan Vlahovic (Juventus), avec une évaluation de 85 "millions d'euros". Le top 20 est complété par Bernardo Silva (City), Fede Valverde (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Nkunku (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern), Declan Rice (West-Ham), Rodri (City) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Le tout avec une valeur marchande attribuée d'environ 80 millions d'euros.

La Ligue 1 sous représentée

Pour ce qui est de la Ligue 1, hormis Kylian Mbappé, leader du classement, quelques autres joueurs sont présents dans le classement. Neymar pointe à la 28ème place avec une valeur de 75 millions d'euros, Marquinhos est 42ème avec une valeur de 70 millions d'euros, tandis qu'Achraf Hakimi est 47ème et est estimé à 65 millions d'euros. Trois autres joueurs du PSG sont dans le top 100. Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti, sont estimés à 50 millions d'euros et pointent dans les vingt-deux dernières places du top 100.