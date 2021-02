Haaland, le démenti ferme de Dortmund

Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, insiste sur le fait qu'Erling Haaland restera avec l'équipe allemande après les propos de Mino Raiola.

Le directeur sportif du Borussia Dortmund et légende du club allemand, Michael Zorc, a insisté sur le fait qu'Erling Haaland n'était pas à vendre suite aux commentaires de l'agent bien connu du joueur Mino Raiola.

Raiola a récemment déclaré à la BBC qu'il y avait jusqu'à dix clubs cherchant à obtenir les services de l'attaquant norvégien très convoité, dont quatre sont issus de la Premier League.

Interrogé sur les déclarations de Raiola, Zorc a répondu en assurant que "Haaland ne peut pas, ne veut pas et ne changera pas de club", insistant sur le fait que Dortmund reste le meilleur club pour la machine à buts de 20 ans.

Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un quelconque ressentiment envers Raiola à propos de ses commentaires, Zorc a déclaré: "Cela ne me dérange pas du tout. Je ne pense pas qu'ils aient fait sensation non plus. C'étaient des déclarations tout à fait normales. Il n'y a pas de mauvaises ondes à tout."

Zorc a réaffirmé que le club était satisfait de son jeune et précieux buteur depuis son arrivée en janvier 2019 et espérait le garder dans un avenir prévisible.

"Nous sommes heureux d'avoir Erling ici, et heureux qu'il ait marqué plus ces derniers matches et qu'il ait prouvé sa valeur pour nous", a déclaré Zorc.

«Il a encore un contrat avec le Bayern jusqu'en 2024. Je peux seulement dire que nous continuons à l'avoir dans nos plans. Je pense aussi qu’il ne se sent pas mal à l’aise ici à Dortmund, au contraire. »

Dortmund occupe actuellement la sixième place à six points du top quatre en Bundesliga, ce qui signifie qu'une qualificaiton en Ligue des champions est loin d'être une certitude à la fin de ce qui aura été une saison difficile pour le club.

Interrogé sur la possibilité que Dortmund soit contraint de vendre Haaland s’il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions la saison prochaine, Zorc a clairement indiqué qu’il n’était pas préoccupé par un tel scénario. "Nous nous attendons à ce qu'à la fin, nous atteindrons notre objectif de nous qualifier pour la Ligue des champions. Je n'ai aucun doute à ce sujet et quoi qu'il arrive, Erling continuerait avec nous."