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L'Espagnol Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, a révélé pourquoi il n'a jamais tenté de recruter l'Argentin Lionel Messi au fil des années.

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Pep Guardiola et Romario sont des amis proches. De passage au Brésil ces derniers jours, l'entraîneur catalan a répondu à l'invitation du brillant attaquant pour participer à son émission controversée (Romario TV), où il n'a pas hésité à donner son avis en toute franchise.

De nombreux sujets ont été abordés au cours de l'échange, parmi lesquels Lamine Yamal, l'éventuelle candidature de Guardiola au poste de sélectionneur de l'Italie, Neymar, Lionel Messi et Carlo Ancelotti.

La position de Guardiola sur Ancelotti

L'avis de Romario sur l'actuel sélectionneur du Brésil est connu de tous : il veut son départ. Pour Guardiola, en revanche, les choses sont différentes.

Interrogé sur Ancelotti, Guardiola a été catégorique : « C'est une question très importante. Et parfois, dans ce sport difficile, il faut du temps. Il ne suffit pas d'arriver ici. Carlo, Pep, Jürgen (Klopp), José (Mourinho), n'importe qui peut venir et faire du bruit, et en deux jours, les quintuples champions du monde redeviennent champions du monde. Parfois, il faut plus de temps. »

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Il a poursuivi : « La seule question qu'il faut se poser, c'est : voulons-nous lui donner du temps ? »

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Romario a insisté sur le fait que le Brésil ne gagnerait pas, et Guardiola a continué à défendre Ancelotti sur le ton de la plaisanterie, lançant : « Tu ne t'entends pas avec Carlo, n'est-ce pas ? »

Romario a répondu : « Je ne suis pas son ami. Je suis brésilien. Je veux voir mon équipe gagner, et ce n'est pas le cas. Je n'ai rien contre Carlo, mais ce n'est pas bon. »

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Guardiola lui a alors rétorqué : « Ils veulent gagner, ils sont quintuples champions, mais à combien de Coupes du monde le Brésil a-t-il participé ? Combien ? Ils en ont perdu plus qu'ils n'en ont gagné. Ce n'est pas facile. En sélection, le temps est limité. Et il s'adapte à ce rythme plus court. »

Il a ajouté : « Mais, excuse-moi Romario, je ne remettrai jamais en question les qualités de Carlo. C'est impossible, parce que je le connais. C'est un leader dans la gestion d'un groupe. On dit qu'il est le numéro un. Je l'ai affronté : il est extrêmement intuitif et intelligent dans ses choix tactiques. Il sait, comme moi, que si tu ne gagnes pas, tu ne restes pas. »

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Pourquoi n'a-t-il jamais tenté de recruter Messi ?

Pep Guardiola n'a jamais essayé d'arracher Lionel Messi au FC Barcelone, contrairement à ce qui s'est passé avec Neymar. Selon l'entraîneur, la raison n'a rien à voir avec des considérations sportives ou financières, mais tient à l'attachement affectif de Messi au club.

« Je ne l'ai jamais appelé. Je suis supporter du Barça et je préférais qu'il reste là-bas », a reconnu l'entraîneur, qui en a également profité pour souligner le talent des joueurs avec lesquels il a travaillé tout au long de sa carrière et leur influence sur les succès obtenus.

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Guardiola a aussi salué la mentalité de gagnant de l'Argentin, l'une des clés qui lui ont permis, selon lui, de rester au sommet du football mondial pendant de longues années. Messi transmettait cet esprit de compétition jusque dans les entraînements, où il ne supportait pas de perdre, même à l'entraînement.

Guardiola et le poste de sélectionneur de l'Italie

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Au cours de cette conversation de plus de 40 minutes, Romario a interrogé Guardiola sur une éventuelle offre pour diriger la sélection italienne.

L'entraîneur catalan a évoqué le sujet pour la première fois : « Je leur ai parlé. C'est la première fois que j'aborde ce sujet, mais je suis gêné d'avoir refusé une offre d'un pays comme l'Italie. »

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Il a poursuivi : « C'est un grand honneur pour moi d'avoir été pressenti pour entraîner l'Italie, mais j'ai senti que je devais m'arrêter. S'ils m'avaient contacté il y a quelques années, j'aurais peut-être accepté. Mais à ce moment-là, aux côtés de Paolo Maldini et de Leonardo, j'ai compris que je devais faire une pause. J'avais besoin de plus de temps pour moi. J'ai été entraîneur pendant 18 ans, à jouer tous les trois jours. »