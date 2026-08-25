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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Grande hésitation : Mourinho fixe son onze face à la Real Sociedad, à un seul poste près

Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
LaLiga
J. Mourinho
Espagne
Portugal

Des changements mineurs sont attendus

Un rapport de presse a affirmé, ce mardi, que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a arrêté la composition de son équipe pour affronter la Real Sociedad, en Liga, demain mercredi. 

Selon le journal « AS », de légers changements sont attendus, puisque Cucurella disputera son premier match au poste d'arrière gauche, tandis que Bernardo Silva restera au milieu de terrain.

Aucun doute concernant le gardien : Courtois. Il vient tout juste d'entamer la nouvelle saison, et la règle non écrite tient toujours : tant qu'il est disponible, il jouera.

La ligne défensive devrait être composée de Dumfries, au poste d'arrière droit, et de Cucurella au poste d'arrière gauche, tandis que le duo de la charnière centrale restera inchangé : Konaté et Huijsen.

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Au milieu de terrain, et avec l'absence persistante de Tchouaméni, le choix se limite entre Camavinga et Bernardo Silva, mais le Portugais est le plus proche de débuter la rencontre. Valverde est titulaire sans le moindre doute, et tous les regards sont tournés vers l'aile droite.

 Il existe une possibilité d'aligner Güler dans une position plus reculée et de laisser davantage d'espace sur l'aile droite à Diomandé, mais cette possibilité reste faible.

L'avis dominant est qu'ils doivent se disputer le poste d'ailier droit, sur lequel Arda dispose actuellement d'un avantage.

 Quant au reste de la composition de l'équipe, elle comprend : Bellingham, Vinicius et Mbappé. Leur présence n'est pas négociable tant qu'ils sont disponibles.

Ainsi, la composition probable face à la Real Sociedad est : Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, (Güler ou Diomandé), Bellingham, Vinicius et Mbappé.

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