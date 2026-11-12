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Nicolo Tresoldi réalise une nouvelle saison remarquable au Club Bruges. De quoi attiser les convoitises. Un transfert cet hiver semblait récemment exclu, mais la situation pourrait désormais changer.

Selon la Gazzetta dello Sport, le club belge historique serait finalement prêt à laisser partir son attaquant vedette dès le changement d’année. Mais seulement si une offre de 60 millions d’euros lui parvient. Ces derniers temps, les médias évoquaient un montant réclamé de 50 millions d’euros, mais pour un départ l’été prochain.

Selon le quotidien sportif italien, la future destination de Tresoldi semble elle aussi déjà se dessiner. Mercredi déjà, la Gazzetta rapportait que l’AC Milan voulait tenter sa chance cet hiver, malgré les déclarations d’un haut responsable de Bruges, resté anonyme, dans Het Nieuwsblad.

Interrogé par le journal belge sur Tresoldi et un éventuel transfert cet hiver, un membre de la direction du Club Bruges avait affirmé que le joueur de 22 ans était « intransférable » et que les offres en janvier seraient donc « totalement sans intérêt ». La Gazzetta rapportait toutefois que Tresoldi « n’attend qu’un appel » des Rossoneri : le Germano-Italien rêve depuis l’enfance de rejoindre Milan.

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« Il est tombé amoureux de Kaka, Inzaghi et Pato, et il était impossible de l’en détourner », a récemment confié à ce sujet son père Emmanuele à la Gazzetta dello Sport, avant d’insister : « Son rêve est de porter le maillot de l’AC Milan. » Milan aurait notamment fait du recrutement de l’attaquant convoité une « affaire au plus haut niveau ».

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Après une première saison réussie, avec 31 contributions à des buts en 58 matches, Tresoldi brille également lors de sa deuxième année en Belgique (huit buts en onze matches de championnat). Il a notamment livré des prestations parfois enthousiasmantes en Ligue des champions. En quatre matches, il compte déjà cinq buts, dont un triplé historique contre l’Inter Milan.

Le Bayern Munich s’intéresse-t-il aussi à Tresoldi ?

Dès l’été dernier, la liste des clubs intéressés aurait été aussi prestigieuse que longue. Tresoldi a tour à tour été associé au FC Barcelone et à l’Atlético de Madrid, tandis que le Borussia Dortmund a lui aussi été régulièrement cité parmi ses destinations possibles.

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Plus récemment, tz et le Münchner Merkur ont également rapporté que le Bayern Munich s’intéressait à l’international allemand Espoirs et avait déjà envoyé des recruteurs en Belgique à plusieurs reprises. Bien que Harry Kane ait récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, le club verrait en Tresoldi une potentielle « deuxième arme » à la pointe de l’attaque aux côtés de l’exceptionnel joueur anglais.

Un transfert de Tresoldi à Munich soulèverait toutefois, pour les deux parties, des questions quant à sa pertinence. Compte tenu de son âge et de la suite de sa progression, jouer régulièrement au plus haut niveau est essentiel pour Tresoldi. Quitter le championnat belge aurait donc du sens, mais pas pour rejoindre le Bayern Munich : Kane n’est pratiquement jamais blessé, il serait titulaire devant lui dans la plupart des matches, et la concurrence est également très forte aux autres postes offensifs.

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La priorité du Bayern sur le marché des transferts l’été prochain serait de trouver une solution de rechange fiable à Luis Diaz sur l’aile gauche. Certes, l’effectif munichois manque d’un véritable numéro neuf pour épauler Kane.

L’entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl avaient toutefois souligné, dès la fin du dernier mercato estival, qu’ils disposeraient en principe, avec la nouvelle recrue Ismael Saibari et Serge Gnabry, tous deux actuellement absents sur blessure, de solutions de rechange adaptées si Kane ne pouvait pas jouer. Un bras de fer coûteux pour recruter Tresoldi semble donc peu probable, d’autant que le choix de son futur club paraît déjà arrêté.

Getty Images

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Allemagne ou Italie : pour quelle sélection Tresoldi jouera-t-il à l’avenir ?

La question de sa future sélection nationale, en revanche, reste ouverte. Le joueur de 22 ans, qui n’a quitté Hanovre 96 pour Bruges qu’en juillet 2025 contre une somme estimée à 7,5 millions d’euros, veut d’abord tenter de remporter l’Euro en Serbie et en Albanie avec l’équipe d’Allemagne Espoirs. Il devrait ensuite choisir sa sélection nationale.

Tresoldi est né à Cagliari avant de venir en Allemagne à l’adolescence avec ses parents pour des raisons professionnelles. Il peut ainsi jouer pour l’Italie et l’Allemagne, mais également pour l’Argentine, le pays d’origine de sa mère. Tout porte toutefois à croire que la fédération allemande et la fédération italienne se disputeront ses services.

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À ce sujet, le sélectionneur Roberto Mancini a récemment confirmé que le directeur technique Claudio Ranieri et lui-même courtisaient activement Tresoldi. « J’ai parlé avec Tresoldi, et Ranieri lui a parlé aussi », a déclaré Mancini, avant de préciser : « Je pense qu’il doit ressentir l’envie de jouer pour l’Italie. Il est né en Italie, tout comme son père, qui a été champion d’Europe avec les Espoirs. Je crois qu’il est possible qu’il choisisse les Azzurri. » Mancini a ajouté : « Il sait qu’il peut être un joueur important pour nous. »

Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp s’est lui aussi entretenu à plusieurs reprises avec Tresoldi, qui a récemment repoussé sa décision. « Mon cœur est un peu partagé à 50-50 entre l’Italie et l’Allemagne », a déclaré l’attaquant en septembre. Tresoldi souhaite continuer à jouer pour la sélection allemande jusqu’à l’Euro Espoirs de l’été 2027. Il ne devrait prendre sa décision définitive qu’ensuite.