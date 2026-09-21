L'Espagnol Ferran Torres, la star du Paris Saint-Germain, a supprimé tous les contenus liés à son ancien club, le Barça, de ses stories à la une sur son compte personnel Instagram, actant ainsi la fin de son chapitre avec le club catalan et le début d'un nouveau, dans une démarche qui n'est pas passée inaperçue après son départ des rangs du club cet été.

Selon le journal espagnol Sport, Torres a, par ce geste, également mis un terme à cette période sur les réseaux sociaux, clôturant une ère de quatre saisons et demie au Barça. Ferran était en effet arrivé au Barça en janvier 2022 en provenance de Manchester City, et il a disputé 207 matchs au cours desquels il a inscrit 65 buts avant d'entamer une nouvelle aventure avec le Paris Saint-Germain.

L'attaquant espagnol a marqué un autre geste notable loin du stade du Camp Nou, qui n'est pas passé inaperçu : il a en effet effacé les publications liées au Barça qu'il conservait dans ses stories à la une sur Instagram.

Le joueur n'a accompagné cette décision d'aucun message ni d'aucune explication publique quant aux raisons, et il est donc impossible de vérifier si son geste n'est qu'une simple mise à jour de son profil personnel, ou une tentative de sa part de prendre ses distances avec sa période blaugrana.





Les données ont confirmé que le contenu qui avait fait partie, pendant des années, du compte du joueur n'existe plus, après que Ferran a décidé de se défaire de ces photos dès la fin de sa période au Barça et le début d'une nouvelle vie footballistique à Paris.

Le départ de l'attaquant espagnol s'est accompagné d'un message d'adieu dans lequel Ferran a tenu à valoriser tout ce qu'il avait vécu durant sa période avec le club catalan. Il a en effet écrit : « Défendre ces couleurs a été une source de fierté pour moi », reconnaissant que le Barça avait été sa maison au cours des dernières années.

L'attaquant était arrivé au Barça au milieu de grandes attentes, mettant fin à une étape au cours de laquelle il a oscillé entre des moments de titres et de gloire et d'autres périodes où il a dû se battre pour décrocher une place dans le onze de départ.



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