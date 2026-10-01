Georgina soutient Cristiano avec un message d'un seul mot

Georgina Rodriguez a soutenu son mari Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, après sa crise avec le sélectionneur de l'équipe du Portugal, Jorge Jesus, son départ du rassemblement de l'équipe et son voyage en Espagne.

Cristiano a quitté le rassemblement du Portugal quelques minutes après la conférence de presse de l'entraîneur Jorge Jesus, qui avait affirmé qu'il ne changerait pas ses décisions techniques à cause d'un seul joueur, et que Ronaldo ne serait pas titulaire face au Danemark.

De son côté, Georgina est intervenue en soutenant Cristiano par un bref message sur ses comptes sur les réseaux sociaux.

Georgina a publié une photo d'elle avec Cristiano lors d'une soirée, en train de l'applaudir, et a commenté : « Le meilleur ».

Il convient de rappeler que Cristiano a souhaité bonne chance à l'équipe nationale et à tous les joueurs dans un bref message par lequel il a annoncé son départ du rassemblement.

Cristiano a promis de révéler la vérité au moment opportun.



