Geertruida quitte immédiatement l’équipe des Pays-Bas

Lutsharel Geertruida a quitté la sélection des Pays-Bas, a annoncé le PSV via ses canaux officiels.

Le défenseur a contracté une légère blessure. Le sélectionneur Xavi Hernández ne convoquera pas de remplaçant, indique le PSV.

Geertruida retourne à Eindhoven, où il va se concentrer sur sa récupération et sur les prochains matches du PSV.

Jeudi, Geertruida est resté sur le banc pendant toute la rencontre de Ligue des nations face à l’Allemagne (1-1). Il n’a donc pas joué durant cette trêve internationale.

Dans l’axe droit de la défense, Xavi a choisi Jan Paul van Hecke contre l’Allemagne. Le latéral droit Denzel Dumfries était lui aussi titulaire.

La concurrence est rude pour Geertruida chez les Pays-Bas. Jurriën Timber et Jeremie Frimpong font également partie des options aux postes auxquels le joueur du PSV peut évoluer.

Geertruida compte 21 sélections avec les Pays-Bas et n’a pas encore marqué avec la sélection néerlandaise.